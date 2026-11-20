Het plotse vertrek van Timmy Simons bij OH Leuven heeft ook binnen de spelersgroep voor de nodige twijfels gezorgd. De trainer koos onlangs voor een avontuur bij KRC Genk, terwijl OHL net een positieve periode doormaakte. Aanvoerder Siebe Schrijvers geeft nu toe dat die beslissing niet zomaar voorbijging aan de spelers.

Onder Simons was het vertrouwen binnen de Leuvense kleedkamer groot. De recente resultaten hadden voor een goede sfeer gezorgd, maar het onverwachte vertrek van de trainer bracht daar even verandering in. Toch lijkt de rust inmiddels teruggekeerd.

Schrijvers reageert op vertrek Simons

"Sowieso is het jammer. Het vertrouwen in de coach binnen de groep was hoog", vertelt Schrijvers aan Het Nieuwsblad. "Na die weken met een positieve vibe wil je de lijn doortrekken, maar door dat vertrek kwamen er even vraagtekens. Voor een paar dagen, want ondertussen zijn ze weer weg."

Opvallend genoeg geeft Schrijvers ook aan dat de spelers niet volledig op de hoogte waren van wat zich achter de schermen afspeelde. "We hebben als spelers waarschijnlijk niet alles meegekregen, over bepaalde dingen weet ik alleen maar via via iets omdat het in de pers is verschenen."

Duidelijke boodschap bij OH Leuven

Toch wil de aanvoerder niet blijven stilstaan bij het vertrek van Simons. Volgens hem is OH Leuven veel meer dan alleen zijn voormalige trainer. "We zijn een groep van 28 spelers met een hele staf achter ons. We moeten laten zien dat we het vertrek van één persoon kunnen opvangen."

Lees ook... Volgens Simons kan hij, maar wil hij zelf? Simons en Adedeji-Sternberg hebben duidelijk nog wat uit te praten›

Schrijvers benadrukt bovendien dat de club een duidelijke structuur heeft die niet afhankelijk is van één persoon. Ook de nieuwe trainer zal zich daaraan moeten aanpassen. "Het is niet dat Timmy dat plan kan meenemen, hè", klinkt het veelzeggend. Daarmee maakt de aanvoerder duidelijk dat OHL zijn ingezette koers wil blijven volgen, ook zonder Simons.