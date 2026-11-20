Carlos Forbs beleeft hoogdagen. De flankaanvaller van Club Brugge maakte dinsdag tegen Wales indruk bij Portugal door amper elf minuten na zijn invalbeurt de winning goal te scoren. Daarmee zette hij zijn kandidatuur kracht bij om op termijn een bijzonder shirt te erven: het Portugese nummer 7 van Cristiano Ronaldo.

De 22-jarige Forbs lijkt steeds meer vertrouwen te genieten van bondscoach Jorge Jesus. Tegen Wales liet hij zien wat hij met zijn snelheid en dribbelvermogen kan betekenen. Zijn doelpunt deed bovendien denken aan de typische acties waarmee Ronaldo zich jarenlang onderscheidde.

Van WhatsApp-vernedering bij Ajax naar Club Brugge

Zijn huidige succesverhaal staat in schril contrast met wat hij bij Ajax meemaakte. In de zomer van 2025 kreeg Forbs samen met zes andere spelers via WhatsApp van technisch directeur Alex Kroes te horen dat ze niet langer welkom waren op de gebruikelijke trainingsmomenten van de A-kern. De voormalige City-belofte moest voortaan wachten tot de eerste ploeg klaar was met trainen voordat hij zelf aan de slag mocht.

Die pijnlijke episode betekende uiteindelijk het einde van zijn Nederlandse avontuur. Club Brugge bood hem een nieuwe kans en daar kon hij zijn carrière opnieuw lanceren. Met zijn snelheid, acties en doelpunten groeide hij uit tot een belangrijke aanvallende troef van blauw-zwart.

Nummer 7 van Ronaldo lonkt

Ook bij Portugal gaat het snel voor Forbs. Na zijn sterke invalbeurt tegen Wales wordt hij door supporters en media naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Ronaldo als vaste drager van het iconische nummer 7. Voorlopig is die strijd nog niet beslist: ook Rafael Leão wordt genoemd, al ontbrak die deze interlandperiode door een blessure.



Forbs zelf blijft bescheiden, maar verbergt zijn ambitie niet. Hij noemde het rugnummer een bijzonder en gezegend shirt en hoopt het te mogen blijven dragen én nog veel doelpunten te maken. Met drie interlands achter zijn naam is hij nog lang geen gevestigde waarde bij de nationale ploeg, maar zijn opmars is opvallend.