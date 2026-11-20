De zaak rond de voetbalbelgenblunder van Anderlecht krijgt vrijdag een belangrijk vervolg. De Disciplinaire Raad van de voetbalbond buigt zich vanaf 13 uur over het dossier na de wedstrijd tegen Club Brugge. Opvallend is dat niet alle clubs bovenaan het klassement zich in de juridische strijd willen mengen.

AA Gent en Charleroi hebben namelijk beslist om zich niet als belanghebbende partij te stellen. Dat terwijl Union wel een actieve rol wil spelen in het dossier. De Brusselaars willen vooral vermijden dat Club Brugge via een forfaitzege twee extra punten krijgt.

Uitspraak wordt niet meteen verwacht

Anderlecht had op 8 november slechts vijf in plaats van de vereiste zes voetbalbelgen op het wedstrijdblad staan. Daardoor dreigt paars-wit het behaalde punt tegen Club Brugge te verliezen. Blauw-Zwart hoopt zelfs op een forfaitzege met 5-0.

Vrijdag krijgen de betrokken partijen de kans om hun argumenten voor te leggen aan de Disciplinaire Raad. Een definitieve uitspraak wordt echter niet meteen verwacht. Die zou pas in de loop van volgende week kunnen volgen.

Juridische strijd kan nog langer aanslepen

Ook daarna hoeft de zaak nog niet afgelopen te zijn. De betrokken clubs kunnen immers nog beroep aantekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat betekent dat de uiteindelijke gevolgen voor het klassement mogelijk nog een hele tijd onzeker blijven.

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Voor Union staat er bijzonder veel op het spel. In een competitie zonder play-offs kan elk punt doorslaggevend zijn in de titelstrijd. De club wil dan ook vermijden dat Club Brugge via de groene tafel een belangrijk voordeel krijgt.