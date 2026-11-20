Strahinja Pavlovic heeft in een interview met de Servische podcast SS Calcio enkele opmerkelijke anekdotes gedeeld over zijn periode bij AC Milan. De Servische verdediger vertelde openhartig over zijn ervaringen met Sergio Conceição en Massimiliano Allegri, maar had ook interessante woorden over Romelu Lukaku. Vooral zijn beschrijving van de Portugese trainer springt in het oog.

Conceição was volgens Pavlovic bijzonder streng voor zijn spelers. "Hij is een goede kerel, ik mag hem graag, maar hij had harde, bijna Hitleriaanse methodes", vertelde de verdediger. Een van de opvallendste maatregelen was dat Nutella verboden werd. "Hij heeft het afgeschaft en sindsdien mag het niet meer."

Spionnen hielden spelers in de gaten

Ook op verplaatsing en tijdens trainingen hield Conceição de teugels strak. Zo moesten spelers altijd scheenbeschermers dragen, zelfs wanneer het buiten vroor of wanneer de temperaturen opliepen tot 35 graden. Enkele spelers gingen drie dagen voor een wedstrijd naar een concert en bleven daar tot 23 uur. Dat kwam hen duur te staan.

"Hij had assistenten, of spionnen, die hem daarover rapporteerden", onthulde Pavlovic. De trainer maakte vervolgens een groot probleem van het uitstapje. Bij de volgende wedstrijd mochten de vijf à zes betrokken spelers niet aantreden. Ook zijn eerste kennismaking met de spelersgroep verliep bijzonder opvallend. Conceição liet iedereen naar verluidt veertig minuten wachten, terwijl hij zelf in zijn kantoor bleef. "Hij wilde dat iedereen begreep wie de baas was. Hij deed dat bewust."

Allegri maakte hem tactisch sterker, Lukaku als lastigste tegenstander

Over de huidige trainer Massimiliano Allegri was Pavlovic een pak positiever. "Onder zijn leiding heb ik de grootste vooruitgang geboekt sinds mijn komst naar Italië", klonk het. De Serviër heeft snelheid en fysieke kracht, maar gaf toe dat zijn tactische ontwikkeling achterliep. "Dat onderdeel was altijd een zwakte van mij. Bij Partizan leerde ik pas de basisbeginselen. In Italië beginnen spelers zulke zaken al op veel jongere leeftijd te begrijpen."

Ook Romelu Lukaku kwam ter sprake. Pavlovic werd gevraagd naar de fysiek lastigste tegenstanders die hij al ontmoette. "Dat was zonder twijfel Lukaku", gaf hij toe. Ook Marcus Thuram maakte indruk op hem. Over Inter-aanvoerder Lautaro Martinez was hij eveneens duidelijk: "In de zestien moet je bijzonder voorzichtig zijn. Als je hem ruimte geeft, scoort hij."



Lees ook... 🎥 Wat een pech! Doelpunt Lukaku afgekeurd om heel ongelukkige reden›

Tot slot sprak Pavlovic vol lof over ploegmaat Diego Moreira. De twee grappen er geregeld over dat ze ooit samen nog een seizoen bij Partizan Belgrado zouden spelen. "Hij is een fantastisch persoon en bijzonder intelligent", vertelde de verdediger. "Er hangt een geweldige sfeer in onze groep. Het is echt een plezier om bij Milan te spelen."