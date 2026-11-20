Vincent Kompany heeft vrijdagavond een bijzonder pijnlijke tegenvaller moeten slikken. Tijdens de Bundesliga-wedstrijd tegen FC Köln zag de Belgische trainer zijn absolute topschutter Harry Kane al vroeg uitvallen. De Engelsman kon na een ongelukkig duel niet meer verder.

Voor Kane zat de wedstrijd er al na amper twintig minuten op. De spits kreeg een tik tegen zijn linkerenkel en bleef met pijn op het gras liggen. Hij probeerde nog even door te spelen, maar moest uiteindelijk toch toegeven dat het niet meer ging.

Kompany moet meteen ingrijpen

Kane liep de blessure op bij een duel met Köln-verdediger Joël Schmied. Kompany besloot geen verdere risico's te nemen en haalde zijn sterspeler naar de kant. Tom Bischof kwam hem vervangen.

De wissel betekende een flinke aanpassing voor Bayern München. Met Kane verdween niet alleen de vaste spits uit de ploeg, maar ook een van de belangrijkste aanvallende wapens van Kompany. De jonge Lennart Karl schoof door naar de spitspositie.

Grote onzekerheid over Kane

Voor Kompany komt de blessure bijzonder ongelegen. Bayern staat voor een drukke periode met verschillende belangrijke wedstrijden. Een langere afwezigheid van zijn Engelse doelpuntenmachine zou dan ook een zware tegenvaller betekenen.

Lees ook... Kompany krijgt bij Bayern enorme dreun: absolute sterkhouder maanden out›

Hoe ernstig de blessure precies is, blijft voorlopig onduidelijk. Verder onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van ernstige schade. Bij Bayern zullen ze ongetwijfeld hopen dat de vervanging vooral uit voorzorg gebeurde en dat hun topschutter snel opnieuw inzetbaar is.