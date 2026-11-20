Moussa Sissako verliet Standard vier jaar geleden voor het Russische Sotchi, maar zijn loopbaan had evengoed een Engelse wending kunnen krijgen. Vincent Kompany zag de verdediger destijds wel zitten bij Burnley, al liep die piste onverwacht dood.

Standard plukte Moussa Sissako in januari 2020 weg bij de beloften van Paris Saint-Germain. Benjamin Nicaise had een rol in die transfer, maar in Luik belandde de jonge centrale verdediger meteen in een woelige clubcontext. Dat maakte het voor hem lastig om week na week een vaste waarde te worden.

Toch wist Sissako zich later op te werken onder Mbaye Leye en Luka Elsner. Zijn prestaties trokken ook de aandacht van andere clubs. Uiteindelijk vertrok hij pas naar Sotchi nadat hij een periode bij de B-kern had doorgebracht, maar volgens de Fransman lag er voordien een heel ander avontuur binnen handbereik.

Kompany meldde zich voor Burnley

In een gesprek met Le Grand Rectangle vertelt Sissako dat Rusland aanvankelijk niet zijn voorkeursbestemming was. “Eerlijk gezegd was dat in het begin niet mijn eerste keuze”, klinkt het.

De verdediger had namelijk contact gehad met Vincent Kompany, die net aan zijn opdracht bij Burnley was begonnen. “Heel vroeg in de transferperiode nam Vincent Kompany contact met me op, toen hij Burnley net had overgenomen.”

Een overstap naar de Championship sprak Sissako nochtans sterk aan. “Hij vroeg hoe de situatie ervoor stond en ik zei dat ik ervoor openstond. De Championship is een erg aantrekkelijke competitie. Burnley is ook een club die kan promoveren. Na één seizoen kun je plots in de Premier League staan en dan kom je in een totaal andere wereld terecht. Ik dacht: waarom niet? Ik wachtte tot het rond zou raken.”





Aanvaard bod, maar geen transfer

Een weerzien met Kompany kwam er echter niet. Sissako volgde dus niet het spoor van onder anderen Manuel Benson en Samuel Bastien, die vanuit de Belgische competitie bij de Clarets terechtkwamen tijdens het tijdperk-Kompany.

“Ik kan je niet zeggen waarom, want ik weet totaal niet wat er is gebeurd”, blikt hij terug. “Op een dag wilden ze me absoluut hebben, en drie of vier dagen later hoorde ik niets meer.”

Volgens Sissako had Burnley nochtans al een bod van één miljoen euro uitgebracht, dat Standard accepteerde. “Toen ze met mij moesten afronden, bleef het stil. Ik weet echt niet wat er precies is gebeurd.”