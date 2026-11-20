Vitor Bruno stond de pers te woord in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen OH Leuven. Al draaiden de vragen vooral rond de saga over de ontbrekende in België opgeleide speler op het wedstrijdblad bij het gelijkspel tegen Club Brugge.

Na alles wat er al over het onderwerp werd gezegd en geschreven — ook deze namiddag nog tijdens de pleidooien tussen Club Brugge, Anderlecht en Union — wist Vitor Bruno uiteraard dat hij vragen zou krijgen over de administratieve fout van Sporting op het jongste wedstrijdblad.

De Portugese trainer had zich tot dusver nog niet over de kwestie uitgesproken. "Je kunt er veel over zeggen. Maar dat is niet mijn afdeling. Ik moet me bezighouden met wat er op het veld gebeurt. En tijdens die wedstrijd waren we geweldig. Iedereen heeft zijn mening over de regels. Al de rest is al in de media verteld", zegt hij, volgens La Dernière Heure.

Bruno wil het over de prestatie op het veld hebben

Volgens Bruno kreeg het werk van zijn ploeg tegen Club Brugge te weinig aandacht door de heisa rond het wedstrijdblad. "Die keuze had geen enkele impact op wat er op het veld gebeurde. De club heeft gezegd dat het om een fout ging en we verbergen dat niet. Maar er is te weinig waardering geweest voor wat er op het veld werd gepresteerd. Men vergeet hoe sterk de spelers waren."

De coach had niet verwacht dat zijn selectie van vorige zondag zoveel stof zou doen opwaaien. "We hebben de procedure gevolgd zoals altijd. Het was geen lastminutebeslissing om slechts vijf Belgische spelers op te nemen. Ik kende die regel zelfs niet. Het was een fout die geen invloed heeft gehad."

Niet alleen de verantwoordelijkheid van de trainer



De naleving van de regels voor de samenstelling van een wedstrijdblad ligt niet volledig bij de T1 van Sporting, zegt Bruno nog. De club beschikt wel over een digitaal systeem dat waarschuwt wanneer er een fout dreigt op het wedstrijdblad, maar dat systeem verhindert niet dat het blad uiteindelijk wordt ingediend.