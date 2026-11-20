Michael Beale vertrok onlangs bij Zulte Waregem. Sportief manager Niels Leroy heeft nu meer uitleg gegeven over de breuk met de Engelse trainer. Daarbij komt hij met een opvallende onthulling over de uitspraken die Beale vlak voor zijn vertrek deed.

Na de zware 4-1-nederlaag tegen STVV liet Beale verstaan dat zijn ploeg versterking nodig had. Die uitspraken kwamen bijzonder hard aan bij het bestuur van Essevee. Volgens Leroy had de trainer die boodschap namelijk nooit eerder binnenskamers overgebracht.

Uitspraken van Beale zorgen voor verbazing

"We kunnen niet ontkennen dat we verrast waren door de uitspraken van Michael net na afloop van de partij in Sint-Truiden", vertelt Leroy aan Het Nieuwsblad. "De coach had nooit eerder intern zijn wens om versterking geventileerd."

Ook sportief was het vertrouwen in Beale intussen stevig aangetast. Zulte Waregem had na een veelbelovende competitiestart een zware terugval gekend. Vooral de prestaties tegen Club Brugge en STVV waren volgens Leroy onaanvaardbaar. "Het verval was gewoon te groot", klinkt het.

Beale trok zelf opvallende conclusie

Uiteindelijk volgde een gesprek tussen Beale en de clubleiding. Daarin bleek al snel dat een verdere samenwerking weinig zin had. "Michael kwam tijdens ons ultieme gesprek zelf al gauw tot de conclusie dat het beter was om uit elkaar te gaan", onthult Leroy.



De sportief manager benadrukt wel dat het vertrek niet gepland was. Beale was afgelopen zomer na een grondige analyse nog als eerste keuze uit de bus gekomen. Enkele maanden later moest Zulte Waregem dus alweer afscheid nemen van zijn trainer.