Belgische talenten vinden al jaren hun weg naar de beloftenploeg van PSV. Madi Monamay, onlangs nog debutant bij de Jonge Duivels, onderstreepte zijn groei met een opvallende actie en een fraaie assist.

Madi Monamay kreeg amper vijf dagen geleden zijn eerste speelminuten bij de Jonge Duivels. De 20-jarige verdediger viel in de slotfase in tegen Italië Onder-21 en zette zo een nieuwe stap in zijn ontwikkeling.

Die weg bracht hem al langs heel wat clubs. Monamay zette zijn eerste voetbalstappen in Tienen, speelde vervolgens bij Woluwe-Zaventem en OH Leuven en kreeg daarna drie jaar opleiding bij Genk. Bayer Leverkusen plukte hem er in 2022 weg, kort nadat hij zestien was geworden.

Van Leverkusen naar de PSV-beloften

Na twee seizoenen in Duitsland verhuisde Monamay in de zomer van 2024 naar Eindhoven. Bij Jong PSV groeide hij geleidelijk uit tot een vaste waarde, ook al beleeft de ploeg een lastige campagne in de Keuken Kampioen Divisie. De beloften wonnen slechts een van hun vorige negen competitieduels.

Een assist die niet bij een centrumverdediger past

In de wedstrijd tegen koploper Heracles Almelo liet Monamay echter zien dat hij meer in zijn mars heeft dan verdedigen alleen. Op de linkerflank passeerde hij vier tegenstanders, waarna hij een scherpe voorzet afleverde. Die werd in de kleine rechthoek al even stijlvol afgewerkt.

Opvallend detail: Monamay speelt normaal als centrale verdediger. Zijn knappe solo leverde Jong PSV uiteindelijk geen punten op, want de Eindhovenaren verloren met 2-1. De actie zal bij PSV wel niet onopgemerkt zijn gebleven en kan hem mogelijk dichter bij een volgende stap binnen de club brengen. In de wedstrijd kwam ook plots ... een verdwaalde kat op bezoek.



