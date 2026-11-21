FC Porto is op het nippertje aan een bekerblamage ontsnapt. Tegen derdeklasser USC Paredes hadden de Portugezen strafschoppen nodig om door te stoten naar de volgende ronde. Reservedoelman Claudio Ramos groeide uit tot de held met drie gestopte penalty's.

Toch ging het na afloop vooral over Francisco Moura. De verdediger van Porto maakte tijdens de wedstrijd een bijzonder pijnlijke owngoal, waardoor Paredes opnieuw in de wedstrijd kwam.

Moura krijgt bal niet weg

Porto was voor de rust op voorsprong gekomen, maar iets voor het uur liep het helemaal mis. Nadat doelman Ramos een poging van Paredes had gekeerd, belandde de bal bij Moura. Die wilde het leer rustig over de achterlijn laten verdwijnen, maar trapte het tot zijn eigen verbijstering in zijn doel.

Empata o USC Paredes numa infelicidade de Francisco Moura 🫨 #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #USCParedes https://t.co/KqQQkxEPDq — sport tv (@sporttvportugal) November 20, 2026

De linksachter was zichtbaar aangeslagen. Hij ging met zijn handen voor het gezicht tegen de grond en barstte in tranen uit. Zijn ploegmaats probeerden hem meteen te troosten.

Ook tegenstanders tonen medeleven

Moura vroeg zelfs om een wissel, maar trainer Francesco Farioli liet hem aanvankelijk nog staan. Dertien minuten later werd hij alsnog naar de kant gehaald. Ook enkele spelers van Paredes zochten hem na hun eerste vreugdevolle reactie op om hem een hart onder de riem te steken.





Zelfs het thuispubliek toonde begrip en gaf Moura een applaus. Uiteindelijk moest Porto dus via strafschoppen verder, waarin reservedoelman Ramos met drie reddingen de uitschakeling wist te voorkomen.