Romelu Lukaku was de afgelopen week hét gespreksonderwerp in het Belgische voetbal. Zijn afscheid van de Rode Duivels sloeg in als een bom, maar dit weekend ging de focus van Big Rom opnieuw op Fenerbahçe.

Lukaku mocht in de wedstrijd tegen Kocaelispor in de basis starten, maar kon zijn team niet aan drie punten helpen. Onze landgenoot speelde een anonieme eerste helft.

Doelpunt van Lukaku wordt afgekeurd

Net voor de rust deed hij echter waar hij goed in is: scoren. Na een voorzet vanaf links werkte Lukaku de bal tegen de netten. Het doelpunt ging echter niet door, omdat hij in de fase zijn hand zou hebben gebruikt.

Het was meteen de laatste noemenswaardige actie van Lukaku, die in de rust in de kleedkamer zou blijven. Vedat Muriqi was zijn vervanger. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Fenerbahçe gaf een voorsprong uit handen, maar Mason Greenwood sleepte in het slot een punt uit de brand.

1 goal in 17 wedstrijden

Koploper Galatasaray won wel, waardoor de achterstand van Fenerbahçe al elf punten bedraagt. De titel lijkt zo een moeilijke zaak te worden voor Lukaku en co.

Ook op individueel vlak is het voorlopig allesbehalve een topseizoen voor Lukaku. In zeventien optredens voor Fener scoorde hij één goal. Krijgt hij de motor nog voor nieuwjaar aan de praat?



