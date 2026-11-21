De familienaam Kvaratskhelia kennen we maar al te goed. Khvicha verdient als winger zijn brood bij PSG. Kleine broer Tornike Kvaratskhelia timmert in Georgië aan zijn eigen weg. Tal van Europese topclubs houden hem nauwlettend in de gaten.

Tornike Kvaratskhelia op de radar van half Europa

Tornike Kvaratskhelia, het 16-jarige broertje van Khvicha, speelt momenteel in eigen land voor Dinamo Tbilisi. Daar laat hij zich opmerken en dat levert hem naar verluidt grote interesse op.

Volgens transferexpert Ekrem Konur volgen de Duitse topclubs Borussia Dortmund, Bayern München en RB Leipzig zijn ontwikkeling van dichtbij op. Maar daar stopt het niet.

Ook PSG wordt genoemd

Ook Paris Saint-Germain, de club van zijn grote broer, zou Kvaratskhelia nauwlettend in de gaten houden. Uit de Serie A worden dan weer Napoli, Atalanta en Juventus genoemd.

Verder noemt Konur Premier League-clubs Manchester City, Manchester United, Liverpool, Brighton en Aston Villa. Tornike heeft nog een contract tot midden 2028 en moet volgens Transfermarkt 1,5 miljoen euro kosten.

Zijn grote broer achterna?

Ook broer Khvicha begon zijn carrière bij Dinamo Tbilisi. Na passages bij Rustavi, Lokomotiv Moskou en Dinamo Batumi verkaste hij in 2022 naar Napoli. Daar groeide hij uit tot een gevreesde winger en dwong hij een transfer af naar PSG. In Parijs won hij onder meer de Champions League. Gaat Tornike zijn grote broer achterna?



