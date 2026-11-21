Anderlecht mag zich zondagavond opmaken voor een sfeervolle wedstrijd tegen OH Leuven. De Brusselaars kunnen rekenen op de massale steun van hun supporters, want het Lotto Park is helemaal uitverkocht.

Paars-wit hervat de competitie na de interlandbreak met een thuiswedstrijd tegen een ploeg die de voorbije weken een goede vorm te pakken had. Voor Anderlecht is het een belangrijke kans om bovenin het klassement mee te blijven draaien.

Lotto Park helemaal uitverkocht

Anderlecht bevestigde vrijdag via X dat alle beschikbare tickets voor de confrontatie met OH Leuven de deur uit zijn. De wedstrijd wordt zondagavond om 18.30 uur afgetrapt.

Full house on Sunday. 🟣⚪️ #ANDOHL https://t.co/I6ypPqYo2s — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 20, 2026

Anderlecht staat momenteel vijfde in de Jupiler Pro League met twintig punten uit elf wedstrijden. OH Leuven bezet de tiende plaats met twaalf punten. Voor de bezoekers wordt het hun eerste wedstrijd sinds het vertrek van Timmy Simons naar KRC Genk.

Belgengate blijft op de achtergrond spelen

Bij Anderlecht draait het ondertussen niet alleen om de prestaties op het veld. De club is ook verwikkeld in de veelbesproken Belgengate. Club Brugge eist een forfaitzege omdat paars-wit tijdens hun onderlinge wedstrijd te weinig voetbalbelgen op het wedstrijdblad had staan.



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Een definitieve uitspraak moet nog volgen, binnen de maand. Anderlecht hoopt het behaalde punt te behouden en zal zich zondag vooral op het sportieve willen concentreren. Met een uitverkocht Lotto Park achter zich krijgt de ploeg van Vitor Bruno alvast de nodige steun.