Arsenal strikte onlangs met Christos Tzolis een voormalige smaakmaker van Club Brugge. The Gunners lijken nu bereid om door te duwen voor een andere ex-speler van blauw-zwart.

Nusa is de prioriteit voor Arsenal

Transferspecialist Ekrem Konur weet namelijk dat niemand minder dan Antonio Nusa de topprioriteit is van Arsenal voor de linkervleugelpositie. De 21-jarige Noor van RB Leipzig werd dit seizoen minstens drie keer live gescout door de Engelse kampioen en maakte daarbij indruk.

Nusa was dit seizoen in alle competities samen goed voor zeven goals en acht assists. Door zijn goede prestaties staat hij hoger in de pikorde dan andere doelwitten, zoals Kevin Schade (Brentford).

Een transfer in de winter is uitgesloten

Arsenal zou Nusa in januari al naar Londen willen halen, maar Leipzig wil hem niet halverwege het seizoen laten gaan. De speler heeft nog een contract tot midden 2029, waardoor de Duitse topclub in een sterke onderhandelingspositie zit.

Volgens Konur kan Leipzig mikken op ongeveer 80 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele van de huidige marktwaarde van Nusa op Transfermarkt. (45 miljoen euro).

Een transfer in de winter lijkt uitgesloten, maar Nusa mag dromen van een transfer naar de absolute top. In de zomer van 2024 trok hij voor 21 miljoen euro van Club Brugge naar Leipzig. Volgt komende zomer een nieuwe stap hogerop?



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