Geen winnaars in het Zwarte Land. Charleroi en Sint-Truiden hielden het zaterdag op 2-2, nadat de bezoekers twee keer op achterstand waren gekomen. Eén Carolo bezorgde Robert-Jan Vanwesemael een moeilijke namiddag.

Freddy Mbemba kende een begenadigde dag. De aanvaller opende de score en had ook een aandeel in de tweede treffer van de thuisploeg, van Aurélien Scheidler.

Vanwesemael zag af met Mbemba

Dankzij Ilias Sebaoui (1-1) en Joedrick Pupe (2-2) pakten de Kanaries een punt, maar Robert-Jan Vanwesemael dacht achteraf vooral aan Mbemba. "Mbemba heeft me echt laten afzien", wordt de STVV-verdediger geciteerd door Sporza.

"Ik had nochtans tijdens de interlandbreak speciaal geoefend op één-tegen-één verdedigen, hij heeft me dus een goede extra training gegeven", zegt Vanwesemael, die het positieve probeert te onthouden. "Aan de ene kant kan ik triestig zijn dat ik alle duels heb verloren, maar ik ben ook blij dat hij me zoveel leerwerk heeft gegeven."

Mbemba is een van de smaakmakers van Charleroi

"Ik kan er alleen maar een betere speler door worden", ging Vanwesemael verder. "Ik kijk al uit naar de volgende keer tegen hem. En over de match: veel intenstiteit, maar ik vind dat we het punt verdienen."

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Mbemba is aan een sterk seizoen bezig. De 23-jarige winger scoorde al zes goals en gaf drie assists. Daarmee is hij een van de drijvende krachten achter het goede seizoen van Charleroi.