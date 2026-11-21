Arsenal hoopte zaterdagavond te profiteren van het puntenverlies van Manchester City, maar The Gunners zijn daar niet in geslaagd. De leider kwam op het veld van Newcastle niet verder dan 2-2. Christos Tzolis begon op de bank, maar mocht in de tweede helft invallen.

Manchester City had eerder op zaterdag thuis tegen Fulham punten laten liggen. Arsenal kon de kloof met de Citizens daardoor uitdiepen tot acht punten. Maar Newcastle had andere plannen.

Eze zet Arsenal op voorsprong

De landskampioen kwam net na het halfuur nochtans op voorsprong. Kai Havertz stuurde Eberechi Eze mooi binnendoor en de Engelsman trapte beheerst binnen: 0-1.

Newcastle kwam net na de koffie op gelijke hoogte. Martin Ødegaard verloor de bal, waarna het snel ging. Harvey Barnes was het eindstation en liet de kans op 1-1 niet liggen.

Newcastle gaat erop en erover

De Magpies gingen erop en erover. Dan Burn kopte op een corner eerst nog op een ploegmaat, maar Malick Thiaw duwde in de rebound van dichtbij binnen. Arsenal moest vol aan de bak en gooide er onder meer Christos Tzolis in.

Madueke heeft het laatste woord



Het was echter Noni Madueke die voor de gelijkmaker zorgde. De Engelse winger zag zijn schot onderweg afwijken en in doel gaan. Er werd daarna niet meer gescoord. Arsenal behoudt zijn voorsprong van zes punten op Manchester City, maar zal toch vooral vloeken dat het er geen acht zijn geworden.