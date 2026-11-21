Een computerspelletje heeft voor onverwachte problemen gezorgd bij Arsenal. Christos Tzolis, die eerder twee seizoenen indruk maakte bij Club Brugge, verklapte ongewild zijn basisplaats tegen Liverpool. Niet via een interview of sociale media, maar door zijn eigen ploeg samen te stellen in Fantasy Premier League (FPL).

De Griekse aanvaller was begin november net teruggekeerd na een hamstringblessure en mocht meteen starten op Anfield. Arsenal won die wedstrijd met 0-1, maar bij de voorbereiding was iets opmerkelijks gebeurd. Tzolis had zichzelf namelijk al opgenomen in zijn virtuele elftal, waardoor zijn selectie voor de wedstrijd geen geheim meer was.

Arteta wil lekken absoluut vermijden

Mikel Arteta kon er achteraf allerminst mee lachen. De Arsenal-manager bevestigde dat de club maatregelen heeft genomen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. Spelers mogen zichzelf en hun ploegmaats niet langer selecteren in het populaire fantasyspel.

"Dit is iets nieuws in onze samenleving. We hebben hier nog niet eerder mee te maken gehad", reageerde Arteta. Volgens de Spaanse trainer moet informatie over de opstelling zo lang mogelijk binnenskamers blijven. Een onschuldig spelletje kan anders onbedoeld een belangrijk voordeel opleveren voor de tegenstander.

Tzolis heeft zijn lesje ondertussen geleerd. De Griek gebruikte zijn wildcard, waarmee hij zijn volledige virtuele ploeg in één keer mag aanpassen, maar liet voortaan alle Arsenal-spelers links liggen. Met meer dan elf miljoen deelnemers wereldwijd is Fantasy Premier League bijzonder populair, ook bij de voetballers die zelf op het hoogste niveau actief zijn.

Ook Chelsea kreeg ermee te maken

Arsenal is overigens niet de enige Engelse topclub waar FPL voor discussie zorgde. Ook bij Chelsea ontstond eerder commotie rond João Pedro. De Braziliaanse aanvaller verdween vlak voor een wedstrijd massaal uit de fantasyploegen van ploegmaats, stafleden en familieleden nadat hij op training geblesseerd was geraakt. Zijn afwezigheid dreigde zo vroegtijdig bekend te raken.



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Bij Chelsea-coach Xabi Alonso was de verontwaardiging een stuk minder groot dan bij zijn Arsenal-collega. Arteta wil daarentegen duidelijk vermijden dat interne informatie via een computerspelletje naar buiten komt. Tzolis heeft met zijn opvallende blunder alvast voor een nieuwe regel gezorgd in de kleedkamer van de Londense topclub.