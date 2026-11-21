De discussie rond de mogelijke sanctie voor Anderlecht blijft ook buiten Brussel voor reacties zorgen. Club Brugge-trainer Ivan Leko wilde aanvankelijk niet te veel kwijt over het dossier, maar maakte uiteindelijk toch duidelijk welke beslissing hij verwacht. Volgens de Kroaat zou een forfaitnederlaag voor paars-wit een logische toepassing van het reglement zijn.

Leko weet bovendien uit eigen ervaring hoe zwaar de Belgische spelersregel kan doorwegen. Tijdens zijn periode bij Standard moest hij iedere week rekening houden met de verplichting om zes Belgen op het wedstrijdblad te zetten.

"Je hebt regels. Waar je dertig kilometer per uur mag rijden, moet je ook geen vijftig rijden. Als het licht op rood staat, moet je toch ook stoppen?", maakte hij zijn standpunt duidelijk.

Leko kent de gevolgen van de Belgische regel

De Brugse coach benadrukt dat de verplichting niet zomaar een formaliteit is. Met negen wisselspelers moet een trainer soms moeilijke keuzes maken en bepaalde posities anders invullen dan hij sportief eigenlijk zou willen.

"Ik weet hoe groot de impact is. Op sommige posities moet je gokken, want de ene speler heeft niet het niveau van de andere op de bank", vertelde Leko. Hij vindt dan ook dat clubs die zich niet aan de voorschriften houden, de gevolgen moeten dragen.

Lees ook... Moeilijk te geloven maar Club Brugge zweert het en toont het: "Nog geen seconde aan Liverpool gedacht"›

Voor Anderlecht dreigt de zaak een bijzonder vervelende afloop te krijgen. Leko vindt dat twee extra punten voor de tegenstander in dat geval niet meer dan normaal zouden zijn. "De regels zijn duidelijk", besloot de Kroaat.