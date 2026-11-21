Club Brugge mikt hoog. Ook bij de zoektocht naar nieuwe talenten. Zo zouden ze Ibrahim Rabbaj op het oog hebben, een jonge speler van Chelsea die momenteel op het WK U17 nog grote sier kan maken gezien zijn nog piepjonge leeftijd. Er is wel enorm veel concurrentie voor de jonge speler.

Haalt Club Brugge een topspeler in huis? Het zou zomaar kunnen, want blauw-zwart zou interesse hebben in Ibrahim Rabbaj. De piepjonge speler van Chelsea heeft wel al heel veel topteams achter zich aan door zijn goede prestaties bij de jeugd.

Kan Club Brugge uithalen met komst van Ibrahim Rabbaj?

Paris Saint-Germain, Juventus, Sporting CP en Club Brugge volgen volgens GiveMeSport allemaal Chelsea-wonderkind Ibrahim Rabbaj. De 17-jarige bevindt zich in Doha met Marokko voor het WK onder 17, waar hij een van de spelers is die tijdens het toernooi het meest nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

De Atlaswelpen begonnen aan hun campagne in groep H tegen Fiji. Daarna volgen wedstrijden tegen Spanje en China. Rabbaj is een linksbenige rechtsbuiten die ook als nummer 10 uit de voeten kan. In januari tekende hij zijn eerste professionele contract bij Chelsea, waarmee hij zich tot 2028 aan de club verbond.

17-jarige topper wordt 'Marokkaanse Messi' genoemd

De concurrentie voor een plek in het eerste elftal van Chelsea is echter moordend. En dus is het niet onlogisch dat de tiener zijn opties overweegt in zijn zoektocht naar een route richting het professionele voetbal op het hoogste niveau.



Verschillende Europese topclubs volgen zijn ontwikkeling dan ook op de voet. Rabbaj werd op 3 januari 2009 geboren in Leicester en begon zijn opleiding bij de academie van Crystal Palace, voordat hij in 2021 – op twaalfjarige leeftijd – de overstap maakte naar Chelsea.