Club Brugge hoopt het jaar goed af te sluiten. Blauw-zwart staat er voorlopig in zowel de competitie als de Champions League. Dat wil het ook in de toekomst blijven doen en daarom houden de Bruggelingen de transfermarkt nauwlettend in de gaten. Club zou nu een speler van Panathinaikos volgen.

Club Brugge volgt Santino Andino

Volgens transferexpert Ekrem Konur zou Club Brugge Santino Andino van dichtbij volgen. Dat is een 21-jarige winger van Panathinaikos die zowel de Argentijnse als de Italiaanse nationaliteit heeft.

De concurrentie is echter stevig. Benfica zou de speler actief volgen, terwijl Konur ook Bologna, Parma en PSV laat vallen. Andino heeft in de Griekse hoofdstad nog een contract tot medio 2030 en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 6 miljoen euro.

Jeugdproduct van Cruz Godoy

Andino is een jeugdproduct van de Argentijnse club Cruz Godoy en schopte het tot in de eerste ploeg. Hij speelde er uiteindelijk 45 wedstrijden en tekende voor 8 goals en 5 assists.

Door zijn goede prestaties bij Cruz Godoy speelde hij zich destijds al in de kijker van verschillende Europese clubs. Die zijn hem volgens Konur blijven volgen sinds zijn overstap naar Panathinaikos in januari 2026.

Andino staat bijna altijd in de basis

In Griekenland is Andino uitgegroeid tot een belangrijke speler. Hij staat bijna altijd in de basis bij Panathinaikos en deelt geregeld een assist uit. In 21 wedstrijden dit seizoen scoorde hij 2 doelpunten en gaf hij 6 beslissende passes.



