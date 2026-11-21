De blessure van Harry Kane vrijdagavond in Duitsland zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ook voor Club Brugge, want hier en daar wordt al gewag gemaakt van een wintertransfer van Nicolo Tresoldi. Wordt het stilaan onhoudbaar? En voor hoeveel miljoenen dan wel?

Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Rest de vraag: gaat Tresoldi deze winter los te weken zijn?

Club Brugge wil wintertransfer vermijden, maar ...

Vorige zomer hebben ze het been stijf gehouden en dat gaan ze ook nu doen. Tenzij er natuurlijk iets op tafel komt te liggen wat niemand kan weigeren. Scouts van onder meer Chelsea, Bayern München, Liverpool en Manchester City zitten ook steeds nadrukkelijker in de tribune voor de Italiaanse Duitser of Duitse Italiaan.

De Italiaanse topclub AC Milan legt 70 miljoen euro opzij om deze winter al een aantal interessante versterkingen in huis te gaan halen. Daarbij is Nicolo Tresoldi de absolute aanvallende prioriteit. Hij moet minstens 50 miljoen euro kosten en dus zou het een hele hap uit het budget zijn.

Tresoldi als invaller voor Kane bij Bayern München?

Bayern München is ook een van de geïnteresseerde clubs. Dat Harry Kane voor enkele maanden buiten strijd zou kunnen zijn, kan meteen de zaak in een stroomversnelling brengen. Vincent Kompany zou de Bruggeling graag in huis halen en mogelijk wordt er snel geschakeld.

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Volgens Sportsmole zijn ze alvast aan het kijken of ze deze winter al kunnen in actie schieten. Als er pakweg 60 miljoen euro of meer op tafel komt, kunnen Bart Verhaeghe en co dan halsstarrig blijven weigeren of gaan ze overstag? We gaan het binnen afzienbare tijd te weten komen.