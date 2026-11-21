Het wordt een héél druk najaar voor Ruben Van Gucht. De komende weken gaat hij werkelijk overal opduiken. Overkill? Neen, daar had de commentator en presentator geen schrik voor. Allerminst zelfs, want volgens hem raken mensen hem niet snel beu. Ondertussen is er toch ook weer een en ander gebeurd.

Is het dé droom van Ruben Van Gucht om op alle televisiezenders tegelijk te zien te zijn? De commentator en presentator is ook dit jaar gewoon af en toe te zien en te horen op de VRT, waar hij onder meer het veldrijden, de koers en nog meer voor zijn rekening nam.

Ondertussen is hij als kandidaat opgedoken in De Verraders op VTM, waar hij ook een programma presenteert "Happy Hour". En op Play is hij een van de presentatoren van 'De Tafel Van ...' geworden, naast Gert Verhulst en Tine Embrechts. En ook als acteur wil hij het maken.

Ruben Van Gucht speelt nu ook zichzelf in fictieserie

Zo kwam hij terecht in 'Daddy Issues', een serie van 'shorts' waar hij een rol vertolkt. “Nooit gedacht om een hoofdrol te kunnen spelen in een fictieproject”, schreef Van Gucht op Instagram bij een eerste trailer van de onlinereeks.

"Veel toneel gespeeld, veel op de planken gestaan, maar nooit eerder een project van deze envergure. Dankjewel, James Cooke, voor het telefoontje begin van de zomer. Dankjewel, Play, voor het vertrouwen. En dank aan alle collega’s die dit mogelijk gemaakt hebben."





Ook in Happy Hour wilde RVG het graag hebben over de zaak. "Het nieuws van de week? Is hij nu over zichzelf bezig", kon er bij Marc Coucke al meteen een grapje af. "Het is mijn eerste acteurervaring die ik achter de rug heb", aldus Van Gucht zelf. "Ik stel voor dat we naar een trailer kijken. Het is een soort documentair", kon hij zelf ook lachen om de zaak. "Een seksscène acteren is niet makkelijk. Het was met een intimiteitscoach en dergelijke meer."