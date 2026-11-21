Sint-Truiden heeft op karakter een punt gepakt bij Charleroi. De Kanaries werden in de eerste helft herleid tot tien man, maar knokten voor wat ze waard waren. Na een tweede helft waarin de Carolo's zelf twee keer rood kregen, stond er 2-2 op het scorebord.

Joedrick Pupe bezorgt STVV een punt

Freddy Mbemba zette de thuisploeg in de achttiende minuut op voorsprong. Niet veel later werd Shion Shinkawa na een fout op Ousou van het veld gestuurd.

STVV liet zich niet uit zijn lood slaan en maakte meteen daarna gelijk via Ilias Sebaoui. Charleroi nam na de pauze opnieuw de leiding via Aurélien Scheidler, maar kreeg meteen een opdoffer met rood voor Khalifi.

Met tien tegen tien sleepte STVV uiteindelijk een punt uit de brand. Joedrick Pupe legde de 2-2-eindstand vast met een schitterende hakbal. De rode kaart van thuisdoelman Koné veranderde niets meer aan het resultaat.

De Roeck vond dat STVV meer aanspraak maakte op de zege

"Proficat aan mijn jongens voor de prestatie, zeker met tien tegen elf", vertelde STVV-coach Jonas De Roeck na de partij, geciteerd door Sporza. "We hebben goed de controle gehouden."

Toch vond hij dat er meer in had gezeten. "Op voorhand zeg je een puntje op Charleroi is altijd goed, maar gezien het spelverloop vond ik dat we meer aanspraak hadden op de drie punten dan Charleroi."



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"Maar ik ben heel tevreden voor het team dat we 4 op 6 pakken. Zeker vandaag, want we hebben moeilijke momenten gekend. We hopen deze lijn door te trekken", aldus De Roeck.