De overstap van Timmy Simons van OH Leuven naar KRC Genk blijft voor beroering zorgen. Vooral de manier waarop de trainer zijn voormalige werkgever verliet, lokte heel wat reacties uit. Dimitri de Condé, Head of Football bij Genk, heeft nu gereageerd op de kritiek en maakt duidelijk dat de Limburgers volgens hem correct hebben gehandeld.

Simons werd onlangs aangesteld als nieuwe trainer van KRC Genk, maar zijn vertrek bij OH Leuven viel niet bij iedereen in goede aarde. De coach had in Leuven net een positieve periode achter de rug. De plotse overstap zorgde daardoor voor heel wat teleurstelling en onbegrip.

De Condé verdedigt handelswijze

Tijdens de voorstelling van Simons ging De Condé volgens Sporza uitgebreid in op de situatie. Hij wees vooral op de contractuele afspraken tussen de betrokken partijen. "Als je met volwassen mensen rond de tafel zit en clausules maakt, dan weet je wat de gevolgen kunnen zijn. Als je dat wil vermijden, moet je dat vermijden in contracten."

De Genkse beleidsmaker benadrukte ook dat OH Leuven vroeger op de hoogte was dan sommige berichten deden vermoeden. "Wij hebben Leuven niet zondag pas ingelicht, maar vrijdagochtend." Volgens De Condé verliep het contact met OHL-directeur Gyorgy Csepregi bovendien zonder problemen. "Toen was er geen sprake van woede. We hebben het professioneel aangepakt."

Opvallende reactie op woede bij OHL

De heftige reacties die de overstap veroorzaakte, ziet De Condé niet noodzakelijk als iets negatiefs. Volgens hem tonen ze vooral aan dat Simons tijdens zijn periode in Leuven indruk heeft gemaakt. "Ik denk dat het positief is dat er zo gereageerd wordt."



Daarmee wil De Condé vooral de aandacht verleggen naar het werk dat Simons bij zijn vorige club heeft geleverd. "Dat betekent dat Timmy heel goed werk heeft geleverd bij OHL", besloot hij.