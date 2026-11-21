Senna Miangue speelt op zijn 29e voor FC Aktobe, maar zijn seizoen in Kazachstan zit er al op. De Belgische verdediger is daardoor tijdelijk terug in eigen land.

Senna Miangue gold vroeg in zijn loopbaan als een speler met veel potentieel. De Antwerpenaar genoot zijn opleiding bij Inter, waar hij tot zijn twintigste actief was, en maakte vervolgens indruk bij Cagliari. Een echte doorbraak op het niveau dat hem werd toegedicht, bleef nadien echter uit.

Via uitleenbeurten bij Standard, Eupen en Cercle Brugge probeerde Miangue zich in de Belgische competitie opnieuw op de kaart te zetten. Vooral zijn passage bij de Rouches leverde niet de verwachte doorbraak op, al verzamelde hij bij Cercle wel meer Europese wedstrijden dan competitieduels voor Standard.

Via Hongarije naar Kazachstan

Anderhalf jaar geleden verliet Miangue de Pro League. Na een periode van drie maanden zonder club vond hij onderdak bij het Hongaarse Győr, waar Bernd Thijs als assistent-trainer werkte en Nadhir Benbouli een ploegmaat was.

Ondanks de landstitel in Hongarije slaagde de verdediger er niet in om een vaste basisplaats af te dwingen. Afgelopen zomer koos hij daarom voor een nog verder avontuur: FC Aktobe uit Kazachstan bood hem een contract voor zes maanden aan.

Die keuze pakte goed uit. Miangue kreeg vroeg in zijn avontuur wel een rode kaart en een schorsing achter zijn naam, maar groeide daarna uit tot een vaste waarde in de defensie van Aktobe.





Aftrap bij Cercle Brugge

De Kazachse competitie loopt volgens een andere kalender en eindigt al in het najaar. De opdracht van Senna Miangue bij Aktobe zit er dus voorlopig op, nadat hij er in de tweede seizoenshelft was neergestreken om de ploeg te versterken.

In afwachting van een nieuwe uitdaging vanaf januari is de Antwerpenaar teruggekeerd naar België. Vrijdag mocht hij zelfs de aftrap geven voor de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Westerlo. Hij bracht zijn voormalige club meteen geluk, want Cercle haalde het met 1-0 van de Kemphanen.