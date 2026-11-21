Ken Nkuba wacht al lange tijd op zijn doorbraak bij KRC Genk. Na een nieuwe blessureperiode lijkt de voormalige flankaanvaller van Charleroi stilaan weer richting competitie te kunnen kijken.

Deze winter is het drie jaar geleden dat Ken Nkuba Charleroi inruilde voor KRC Genk. De Henegouwse club ontving toen bijna vier miljoen euro voor zijn transfer, maar de speler uit Bergen kon die investering bij de Limburgers voorlopig nog niet volledig waarmaken.

De concurrentie op de flanken in Genk was stevig, maar vooral zijn fysieke problemen remden Nkuba af. Blessures haalden hem meermaals uit zijn ritme, telkens wanneer hij opnieuw leek aan te knopen.

Fysieke problemen blijven zijn progressie afremmen

Ook dit seizoen kwam Nkuba nog geen minuut in een officiële wedstrijd in actie door een knieprobleem. Zijn laatste optreden dateert van mei vorig jaar, toen hij tijdens de Europe Play-offs vijf minuten mocht invallen. In die volledige play-offcampagne verzamelde hij slechts zestien speelminuten, verspreid over tien wedstrijden.

Ook in 2026 verliep zijn traject bijzonder moeizaam. Sinds de start van het kalenderjaar stond Nkuba amper één keer in de basis. Toch zijn er opnieuw signalen die voorzichtig optimisme toelaten: de ex-speler van Charleroi werkt volop aan zijn terugkeer.

Oefenwedstrijd biedt perspectief



Tijdens de onderbreking was Nkuba al van de partij in de oefenwedstrijd tegen Tubize-Braine. Zijn terugkeer naar de competitie lijkt daardoor dichterbij te komen. Voor Genk en de 24-jarige winger blijft de grote hoop dat zijn lichaam hem nu eindelijk wat meer rust gunt.