Ook dit jaar organiseerde de Pro League een veiling ten voordele van Youtined Belgium. Dit shirt bracht het meeste geld in het laatje.

De Pro League heeft de resultaten van de veiling op zijn website gecommuniceerd. Fans brachten tussen 6 en 13 november 17.479 biedingen uit op 853 items van de veiling.

110.622 euro ingezameld

Dat bracht in totaal 110.622 euro op, 7.000 euro meer dan vorig jaar. Dat geld gaat integraal naar Younited Belgium, "dat zich via het voetbal inzet voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie", zoals de Pro League het zelf omschrijft.

Een match-worn en gesigneerd shirt van Club Brugge-speler Hans Vanaken bracht 2.800 euro op. Dat is het hoogste bedrag. Nicolò Tresoldi (1.522 euro) en Junya Ito (999 euro) vervolledigden het podium.

In de Challenger Pro League spande het shirt van Leonardo Cascio van Sporting Hasselt de kroon met 360 euro. Een schilderij van Michael Frey (Antwerp) bracht 2.200 euro op.

Lorin Parys is zeer tevreden

Het eindbedrag werd voor de aftrap van KV Mechelen-Club Brugge bekendgemaakt. Lorin Parys was uiterst tevreden met de behaalde cijfers. "Dat we meer geld ophalen dan vorig jaar bewijst hoe sterk de solidariteit leeft", vertelt hij. "Achter elk van die duizenden biedingen zit een supporter die niet alleen een mooi item wil scoren, maar ook iemand anders een nieuwe kans gunt."



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"Met dit bedrag helpen we meer dan 2.000 mensen in 62 Younited-teams om opnieuw structuur, vrienden en perspectief te vinden. Ik dank alle supporters, spelers, clubs en partners die deze actie mee mogelijk hebben gemaakt", aldus Parys.