Zondag staat in Duitsland de beladen Noord-Duitse derby tussen Werder Bremen en Hamburger SV op het programma. Eén speler die de spanningen belichaamt, is Ludovit Reis. De Nederlander ruilde Club Brugge afgelopen zomer in voor Bremen.

Ludovit Reis groeide uit tot een sterkhouder bij Hamburger SV en overtuigde Club Brugge om in juli 2025 zes miljoen euro voor hem neer te tellen. De Nederlandse middenvelder kon zich in Westkapelle echter nooit echt doorzetten.

Amper een jaar na zijn komst liet Club hem transfervrij vertrekken naar Werder Bremen. Die overstap zorgde in Duitsland meteen voor heel wat ophef. En dat heeft nu ook met de match tussen beide ploegen op komst zijn gevolgen.

Van HSV naar aartsrivaal Werder Bremen

Reis speelde vier jaar voor HSV en zijn handtekening bij Werder Bremen wordt door een deel van de Hamburgse aanhang dan ook als verraad gezien. Beide clubs zijn grote rivalen. De sfeer zat vrijdagavond al meteen goed, toen de spelers van Hamburg tijdens hun boottocht werden onthaald met vuurwerk.

🎆⛴️ Hamburger SV players thought they were on a routine evening boat cruise last night, until hundreds of ultras lit up the harbour with flares, fireworks, chants ahead of the Nordderby against Werder Bremen this weekend. 🔵🇩🇪 Only head coach Merlin Polzin and club officials knew the surprise was coming. That is next-level derby passion! 🔥🤯 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 20, 2026

Aan de andere kant beleeft Ludovit Reis de derby ook op een erg persoonlijke manier. De ex-Bruggeling ontving naar eigen zeggen meerdere dreigbrieven. "Emoties horen bij voetbal. Ik begrijp die emoties, maar er zijn grenzen. Wanneer het over mijn familie gaat, gaat het te ver", reageerde hij op zijn persconferentie, zoals Kicker meldt.



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Reis wil antwoorden op het veld

De Nederlander wil zich zondag vooral sportief laten gelden. "Ik zou liegen als ik zei dat deze wedstrijd voor mij niet emotioneel geladen is. Maar ik ben een atleet die wil winnen. Ik speel voor Werder Bremen en ik voel me hier heel goed."