Charleroi heeft tegen STVV vrede moeten nemen met een 2-2-gelijkspel. De Zebra's kregen in de 88e minuut nog de gelijkmaker binnen en eindigden na de uitsluiting van Koné met negen man. Het was dus een spektakelstuk tegen De Kanaries, die ook een rode kaart moesten incasseren.

Charleroi heeft twee dure punten laten liggen tegen STVV. Na zeges tegen RAAL La Louvière (5-2) en Westerlo (1-5) leken de Zebra's op weg naar een derde overwinning op rij, maar dat draaide anders uit. Goals van Freddy Mbemba en Aurélien Scheidler volstonden niet voor de ploeg van Mario Kohnen

In minuut 88 moesten De Zebra's de 2-2 slikken en zonder doelman Koné eindigden. Door dat puntenverlies kan Sporting voorlopig niet naar de leiding in de competitie. Charleroi telt na twaalf speeldagen 28 punten, één minder dan Union Saint-Gilloise, dat na elf wedstrijden aan 29 punten staat.

Mbemba opent de score, STVV reageert met tien man

In de openingsfase viel er weinig spektakel te beleven. Beide teams tastten elkaar af en hielden de organisatie gesloten. Mbemba en Keita waagden hun kans vanop afstand, maar misten het doel. Aan de overkant kopte Shinkawa in de elfde minuut naast op een voorzet van Vanwesemael.

De wedstrijd kwam pas echt los in de 19e minuut. Rowe bediende Freddy Mbemba op links, waarna de aanvaller naar binnen sneed en met rechts de bal knap in de winkelhaak joeg: 1-0. Het Mambourg ging uit zijn dak, terwijl de avond voor de bezoekers vier minuten later nog moeilijker werd. Na tussenkomst van de VAR trok de scheidsrechter rood voor Shinkawa, na een fout op Ousou.

STVV gaf zich evenwel niet gewonnen met een man minder. De Kanaries kwamen opzetten via Soèllè Soèllè, die Ilias Sebaoui op links bereikte. Sebaoui schakelde zijn tegenstander uit en klopte Koné aan de eerste paal: 1-1. Charleroi probeerde meteen weer over te nemen, maar de kopbal van Ousou ging nipt over. Ook de Truienaars bleven gevaarlijk. Koné moest vlak voor rust uitpakken met een sterke redding op een kopbal van Soèllè. Zo gingen beide ploegen bij 1-1 rusten.



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Scheidler scoort, Khalifi krijgt tweede geel

Na de pauze sloeg Charleroi snel opnieuw toe. Cheick Keita dribbelde zich in de 53e minuut door de Truiense defensie en legde af voor Aurélien Scheidler. De spits aarzelde niet en trapte raak in de winkelhaak: 2-1 voor de Zebra's.

Lang kon Charleroi niet genieten van die voorsprong. Drie minuten later kreeg Khalifi zijn tweede gele kaart en moesten ook de Zebra's met tien verder. STVV rook zijn kans en voerde de druk op, terwijl Mbemba op de flank Vanwesemael bleef bestoken.

Late domper en Charleroi eindigt met negen

De slotfase werd helemaal chaotisch. In de 88e minuut zorgde Pupe voor de 2-2 van STVV. Meteen daarna verloor Charleroi ook doelman Koné, die rood kreeg na een fout waarmee hij een uitgelezen Truiense doelkans afstopte.

Omdat alle wissels al waren opgebruikt, moest Rowe zijn veldpositie verlaten om onder de lat plaats te nemen. Aan de score veranderde niets meer. Charleroi eindigde met negen spelers en moest zich tevredenstellen met een punt, waar een tijdelijke leidersplaats binnen bereik leek.