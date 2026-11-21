Ook in de Premier League ging de bal dit weekend opnieuw aan het rollen. Zaterdagmiddag kwamen met Manchester City en Chelsea al twee topclubs in actie. City nam het thuis op tegen Fulham, terwijl The Blues Leeds ontvingen. Voor beide teams was het een vervelende namiddag.

City had voor de interlandbreak enkele steken laten vallen in de competitie. De Citizens hadden drie keer op een rij verloren en hadden hun achterstand op Arsenal zien oplopen tot zes punten. Tegen Fulham mocht het niet opnieuw misgaan voor Enzo Maresca en zijn spelers.

Muniz zet Fulham op voorsprong

Met Jérémy Doku in de basis wilde City de drie punten thuis houden. De wedstrijd tegen Fulham begon echter niet goed voor de thuisploeg. Na een dik kwartier vond Oscar Bobb (ex-City) Rodrigo Muniz en die twijfelde niet. Met een krul in de bovenhoek bracht hij de bezoekers knap op voorsprong: 0-1.

City ging op zoek naar de gelijkmaker en dacht die nog voor de rust beet te hebben. Iliman Ndiaye vond Erling Haaland. De eerste poging van de Noor werd nog gered door Bernd Leno, die daarna aan het grabbelen sloeg. De Duitser leek de bal los te laten, waarop Haaland attent reageerde en het leer binnefrommelde.

Toch ging het feestje niet door. Volgens de scheidsrechter had Leno de bal in de handen en maakte Haaland een overtreding. Het zou niet de wedstrijd worden van de sluipschutter, die nog een goede kans zou missen.

Anderson maakt gelijk

Elliot Anderson nam dan maar de taak van doelpuntenmaker op zich. De Engelsman schoot een weggewerkte corner op het uur heerlijk binnen: 1-1. City probeerde daarna nog door te duwen, maar verder raakte het niet meer. Arsenal speelt zaterdagavond tegen Newcastle en krijgt de kans om verder weg te lopen.





Chelsea zwaar onderuit tegen Leeds

Chelsea hoopt voor nieuwjaar in te lopen op de top, maar de wisselvallige Londenaren gingen op Stamford Bridge zwaar onderuit tegen Leeds. Roméo Lavia zag het op het middenveld vanaf de eerste rij gebeuren. Mike Penders werd naar de bank verwezen door de teruggekeerde Emiliano Martínez.

Emmanuel Emegha (ex-Antwerp) zette Chelsea in de 25e minuut op voorsprong, maar daarna stortte de thuisploeg helemaal in. Drie minuten later prikte Noah Okafor de gelijkmaker al tegen de netten. We gingen rusten met 1-1.

Leeds kreeg na de pauze een strafschop voor handspel en Dominic Calvert-Lewin liet die kans niet liggen: 1-2. Okafor zorgde niet veel later in een bos van Chelsea-spelers voor 1-3. In de extra tijd duwde Brenden Aaronson het mes nog wat dieper. Kopzorgen voor Chelsea, dat wegzakt naar de middenmoot.