Westerlo verloor vrijdagavond van Cercle Brugge met 1-0. Issame Charaï zag zijn team flauw voor de dag komen en duidt aan waar het misging in West-Vlaanderen.

Westerlo was te passief in Jan Breydel

Westerlo kwam flets voor de dag. Dat zag ook Issame Charaï. "In de duels waren we vandaag als ploeg veel te passief", was hij eerlijk bij Het Nieuwsblad.

"Cercle is een fysieke ploeg die vaak de duels opzoekt, onze reactie was vaak te plat", ging hij verder. Volgens Charaï moet Westerlo leren om de tweede en de derde duels te winnen.

Geen goed game management

"We hebben het daar in de voorbereiding uitdrukkelijk over gehad. Sterk zijn in de duels, scherp zijn tot op het einde. Daarin kwamen we vandaag te kort", trok hij een duidelijke conclusie.

"Veel ballen in en rond de zestien werden niet goed weggewerkt. Helaas was één van die kansen raak. Qua game management zat het vandaag niet altijd goed."

Haspolat moet voor meer power zorgen

Kapitein Doğucan Haspolat maakte zijn wederoptreden. Charaï hoopt dat hij voor de kentering kan zorgen. "Op termijn moet hij met zijn fysiek voor meer power en fysiek vermogen op het middenveld zorgen", klonk het.





Na drie opeenvolgende nederlagen wil Westerlo nog eens van de zege proeven. Op speeldag 13 ontvangt het La Louvière in een wedstrijd die de Kemphanen maar wat graag willen winnen.