Jesper Fredberg ligt zwaar onder vuur, maar is nog steeds sportief directeur van Sampdoria. De Deen lijkt nu zijn voornaamste dossier te hebben afgerond. En dat is ook meteen een dompertje voor Club Brugge.

Anderhalf jaar geleden ging Jesper Fredberg aan de slag als sportief directeur van Sampdoria. De Italiaanse traditieclub beleeft bijzonder moeilijke tijden en kent een dramatische seizoensstart in de Serie B, ondanks de komst van Yari Verschaeren en Bjorn Meijer.

Fredberg kreeg de voorbije weken flink wat kritiek te verwerken. Supporters verzamelden zelfs aan zijn woning, waar ze een hoop mest achterlieten en een vijandig spandoek ophingen. Toch blijft de Deen voorlopig gewoon op post in Genua.

Fredberg wil toptalent bij Sampdoria houden

Naast de voorbereiding op de wintermercato ligt Fredbergs focus momenteel bij Lorenzo Mezzotero. De 18-jarige aanvaller is een lichtpunt in een verder somber seizoen van Sampdoria en geldt als een van de grootste talenten in de selectie.

Club Brugge heeft Mezzotero op de radar staan, al is de concurrentie niet min. Ook Juventus en Borussia Dortmund zouden belangstelling tonen voor de jonge spits. Fredberg wil zijn aanvaller echter niet zomaar laten vertrekken.

Nieuw contract tot 2030

Volgens journalist Rudy Galetti heeft de leiding van Sampdoria een akkoord bereikt met Mezzotero over een contractverlenging tot 2030, met een optie op nog een extra seizoen. Club Brugge zal dus met een bijzonder sterk voorstel moeten komen om de aanvaller los te weken.



