Met Jacky Mathijssen als nieuwe technisch directeur haalde RAAL heel wat ervaring in huis. De nieuwkomer kent het Belgische voetbal door en door, al had hij sommige kanten ervan liever nooit leren kennen.

Jacky Mathijssen maakte tijdens zijn trainersloopbaan heel wat absurde en ongezonde situaties mee. "Ik had altijd het gevoel dat er iets niet klopte in het Belgische voetbal, en dat is later ook bevestigd", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De voormalige bondscoach van de Jonge Duivels haalt ook concrete voorbeelden aan. "Als je trainer bent van Lokeren en je hebt zes spelers van dezelfde makelaar, die je dan vraagt: 'Wat ga je doen?', dan is er toch een probleem, of vergis ik mij? In Lokeren, Leuven, Beerschot... Die externe inmenging was overal aanwezig."

Geknoei bestond al lang voor Operatie Propere Handen

Wanneer hem gevraagd wordt of hij daarmee doelt op spelersmakelaar Dejan Veljkovic, knikt Mathijssen bevestigend. De invloed van Veljkovic in het Belgische voetbal reikte bijzonder ver.

Jacky Mathijssen zegt zelf nooit over de grens te zijn gegaan. "Ik vroeg me soms af: 'Hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen?' Misschien dachten ze dat ik makkelijker te plooien was. Ik ben er erg trots op dat ik geen enkele rol heb gespeeld in die zwarte bladzijde."

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Voor Mathijssen was zelfbescherming altijd een prioriteit. "Het trainersvak is op zich al moeilijk genoeg. Het weegt op je gezins- en sociale leven, zelfs op je gezondheid. Maar ik heb het niet altijd zover laten komen. Ook daarin had ik mijn grenzen."