Kevin De Bruyne lijkt zaterdagavond niet aan de aftrap te verschijnen bij Napoli. Volgens Corriere dello Sport begint de Rode Duivel op de bank tegen Torino. Trainer Massimiliano Allegri wil hem wel gebruiken, maar lijkt zijn minuten bewust te willen beheren.

De beslissing komt er na een bijzonder drukke periode voor de 35-jarige middenvelder. De Bruyne speelde meer dan 140 minuten voor België tijdens de interlandperiode en maakte indruk tegen Turkije en Italië. Vooral zijn sterke prestaties bij de Rode Duivels sprongen in het oog.

PSV-geruchten zorgen voor extra onrust

Daarnaast is er ook heel wat te doen rond zijn toekomst. PSV zou interesse tonen om De Bruyne naar Nederland te halen. De Eindhovenaren informeerden bij Napoli naar de mogelijkheden, maar de Italiaanse club is voorlopig niet van plan om mee te werken aan een vertrek.

De geruchten zorgen niet meteen voor de nodige rust rond de speler. De Bruyne kreeg na zijn interlandverplichtingen bovendien een extra dag vrijaf en keerde daardoor later dan gepland terug in Napels. Rust was welkom na zijn inspanningen voor België.

Bijzondere terugkeer naar Manchester City

Allegri heeft echter nog een belangrijke reden om voorzichtig met zijn spelmaker om te springen. Dinsdag wacht Napoli immers een Champions League-verplaatsing naar Manchester City. Voor De Bruyne wordt dat een bijzonder weerzien met de club waar hij jarenlang uitgroeide tot een absolute wereldster.



De verwachting is dan ook dat de Belg tegen Torino mogelijk als invaller minuten maakt, om dinsdag opnieuw aan de aftrap te verschijnen in het Etihad Stadium. Een basisplaats tegen zijn voormalige werkgever lijkt dus het grotere doel.