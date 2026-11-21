Vincent Kompany had zich zijn terugkeer bij Bayern München ongetwijfeld helemaal anders voorgesteld. Na vier weken afwezigheid stond de Belgische trainer opnieuw langs de zijlijn, maar zijn comeback tegen FC Köln draaide uit op een bijzonder pijnlijke avond. Bayern bleef steken op 1-1 en verloor bovendien Harry Kane. De eerste berichten over de ernst van de blessure zijn ronduit dramatisch.

De Engelse topschutter liep een zware blessure aan de linkerenkel op na een duel met Köln-verdediger Joël Schmied. Kane probeerde aanvankelijk nog verder te spelen, maar moest rond de twintigste minuut definitief naar de kant. Onderzoek bracht een scheur van het syndesmoseband aan het licht, een blessure die doorgaans een langdurige revalidatie vereist.

Kane maandenlang aan de kant

Sportief directeur Max Eberl bevestigde na afloop de zware diagnose. Volgens hem zal Bayern ongeveer drie maanden geen beroep kunnen doen op zijn belangrijkste aanvaller. BILD en SPORT BILD zijn nog pessimistischer en melden dat een afwezigheid van drie tot vier maanden niet uitgesloten is. Daarmee dreigt Kane een aanzienlijk deel van het seizoen te missen.

Dat is een enorme klap voor Kompany. Kane is niet alleen de afwerker van Bayern, maar ook een belangrijke schakel in het aanvallende spel. Zijn vermogen om ballen bij te houden, ploegmaats te bedienen en zelf kansen af te maken, maakt hem bijzonder moeilijk vervangbaar. De Duitse recordkampioen zal dus op zoek moeten naar andere oplossingen in de voorhoede.

Blessureproblemen stapelen zich op

En Kane is lang niet de enige die in de ziekenboeg ligt. Bayern moet momenteel ook Serge Gnabry, Ismael Saibari en Luis Díaz missen. Daarnaast kampt Alphonso Davies met blessureproblemen. Michael Olise kwam tegen Köln bovendien eveneens niet ongeschonden uit de strijd. De Fransman moest tijdens de rust afhaken na een pijnlijke botsing en verliet het stadion op krukken. Over de precieze ernst van zijn blessure bestond na afloop nog onzekerheid.

Er was op sportief vlak ook een lichtpuntje: Jamal Musiala maakte na 63 dagen afwezigheid zijn rentree. De Duitse international mocht in de slotfase invallen, maar is nog niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. Kompany gaf aan dat zijn spelmaker voorlopig nog maar ongeveer twintig minuten aankan. Met de komende weken in het vooruitzicht is zijn terugkeer wel bijzonder welkom.





De Belgische trainer zal zijn ploeg dus snel moeten herschikken. Woensdag wacht met Lille een nieuwe opdracht in de Champions League, waarna Bayern zaterdag op bezoek gaat bij Hamburger SV. Bovendien dreigt de club na het puntenverlies tegen Köln de leidersplaats in de Bundesliga kwijt te spelen aan Borussia Dortmund.

Kompany probeerde na afloop vooral de moed erin te houden. Hij beseft dat Bayern momenteel enkele absolute wereldsterren moet missen en dat andere spelers boven zichzelf zullen moeten uitstijgen. Zijn langverwachte terugkeer op de bank werd zo overschaduwd door een blessurecrisis die op het slechtst mogelijke moment komt.