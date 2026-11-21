Fred Vanderbiest wacht zaterdag met KV Mechelen een bijzonder zware opdracht. De Mechelaars ontvangen Club Brugge, dat volgens de Malinwa-coach tot de absolute top behoort. Hij beseft dat zijn ploeg weinig ruimte voor fouten zal krijgen.

"Club Brugge staat bij de top van Europa, hé. Boven de Belgische competitie", klonk het bijzonder lovend bij Vanderbiest. De trainer weet dus dat KV Mechelen tegen een tegenstander van een ander niveau zal moeten aantreden.

Om iets te rapen, zal volgens hem ook het nodige geluk nodig zijn. "De details moeten meezitten: zij moeten een iets mindere vorm hebben, ons wat onderschatten en wij mogen niet te veel weggeven op stilstaande fases."

"Club Brugge staat bij de Europese top"

Daarnaast wil Vanderbiest dat zijn ploeg zelf voldoende de bal opeist en de ruimtes tussen de linies klein houdt. Alleen zo kan KV Mechelen vermijden dat Club Brugge zijn kwaliteiten volop kan uitspelen.

Toch trekt Malinwa met vertrouwen naar de confrontatie. Tussen de twee interlandperiodes won KV Mechelen vier van zijn vijf wedstrijden, beker inbegrepen. Ook aanvallend ziet Vanderbiest vooruitgang bij zijn ploeg.

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Vorig seizoen stond KV nog laatste in het klassement van de zogenaamde 'box occupation', maar inmiddels is het opgeklommen naar de zesde plaats. "Dat wil zeggen dat je aan de goal van de tegenstander geraakt. Nu is het zaak om die efficiëntie op te krikken", besluit de Mechelse coach.