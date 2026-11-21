LIVE SPEELDAG 12: De Mil eerlijk over Charleroi & co
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 12 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
De Mil eerlijk over Charleroi & co
AA Gent verraste door lange tijd de leiding te nemen, maar ook Charleroi zorgt dit seizoen voor opvallende cijfers. De Zebra's boekten negen overwinningen in hun eerste elf wedstrijden en realiseerden zo de beste seizoensstart uit de clubgeschiedenis.
Rik De Mil, tegenwoordig aan de slag bij AA Gent, had zo'n puntenoogst vooraf niet zien aankomen. Toch is hij niet verbaasd over de richting die zijn ex-club uitgaat. Aan RTBF legde hij uit waarom.
De aanpak van Charleroi werpt vruchten af
"Als iemand mij voor het seizoen had verteld dat Charleroi nu evenveel punten zou hebben, was ik verrast geweest. Maar de evolutie van de club verbaast mij niet. Dit is precies het project waar Mehdi Bayat met mij over sprak voor Sporting", aldus De Mil.
Volgens de Gent-coach ligt de basis bij de continuïteit binnen de club. "De Carolo-directie is erg verstandig. Ze weten dat alles draait rond stabiliteit en een duidelijk spelidee. Transfers zijn uiteraard nodig om de boekhouding in evenwicht te houden, maar ze bouwen stap voor stap verder en houden sleutelspelers aan boord."
Mathijssen legt het allemaal uit
Jacky Mathijssen is geen onbekende in het Belgische voetbal. De nieuwe technisch directeur van RAAL bouwde aan het begin van deze eeuw een stevige trainerscarrière uit, met meer dan honderd wedstrijden bij zowel Sint-Truiden als Charleroi. Nadien kreeg hij ook twee seizoenen de leiding bij Club Brugge.
In 2006 lag er echter nog een veel grotere opdracht op tafel. De Belgische voetbalbond nam toen afscheid van Aimé Anthuenis en zocht een nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels. Mathijssen, op dat moment trainer van Charleroi, behoorde tot de kandidaten.
Mathijssen schoof Vandereycken zelf naar voren
Michel Preud’homme had destijds een beslissende stem in het dossier en Mathijssen stond op zijn shortlist. Toch vroeg de huidige RAAL-man expliciet om hem niet aan te stellen. "Dat klopt. Preud’homme was toen de baas en ik was een van zijn drie kandidaten. Maar ik zei tegen hem: ‘Kies Vandereycken.’", vertelt hij met een glimlach in Het Nieuwsblad.
Volgens Mathijssen was hij simpelweg nog niet klaar voor een functie als bondscoach. "Ik was daar niet klaar voor. Dan train je geen gewone mensen, hé. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Eigenlijk heb ik nergens spijt van. Niet alles is gelopen zoals gepland, maar misschien ben ik op mijn limieten gebotst. Daar moet je je niet voor schamen."
Later wel aan de slag met de Belgische beloften
Mathijssen stond dus niet aan het hoofd van de eerste lichting van de gouden generatie bij de Rode Duivels. Hij speelde wel een rol in de verdere opleiding van Belgische talenten. Tussen 2020 en 2023 was hij bondscoach van de Belgische U21, waar hij meerdere huidige internationals onder zijn hoede had.
Met die ervaring op club- en nationaal niveau moet Mathijssen RAAL nu ook naast het veld sterker maken. De club haalt zo een man binnen die de Belgische voetbalwereld vanuit verschillende hoeken kent.
Lawrence komt terug boven water bij Standard
Henry Lawrence leek aan het einde van vorig seizoen nog helemaal in zijn ritme te zitten bij Standard. De Engelsman speelde toen geregeld sterke wedstrijden, maar zag zijn situatie snel veranderen toen coach Vincent Euvrard bij de start van dit seizoen voor een viermansverdediging koos.
In die veldbezetting kreeg aanvoerder Marlon Fossey voorrang op de rechterflank. Lawrence belandde daardoor op de bank, al zegt hij dat hij de keuze van zijn trainer wel kon plaatsen.
Lawrence moest geduld oefenen bij Standard
De 25-jarige verdediger stond vlak voor de interlandbreak opnieuw aan de aftrap tegen Beveren. Dat gebeurde wel in pijnlijke omstandigheden: Fossey liep een zware blessure op en ziet zijn seizoen vroegtijdig eindigen.
Voor Lawrence betekende het zijn terugkeer in de basis na een frustrerende periode. Daags voor de wedstrijd op het veld van Lommel vertelde hij hoe hij met die situatie is omgegaan. "De voorbije maanden waren behoorlijk moeilijk. Dat is normaal als je naar vorig seizoen kijkt, toen ik bijna alles speelde. Iedereen zou dit moeilijk vinden in mijn plaats, maar ik probeer het beste van mezelf te geven", aldus de Londenaar.
Toch begrijpt Lawrence waarom Euvrard voor Fossey koos. "We gingen van een defensie met drie of vijf naar een verdediging met vier. Marlon is de kapitein en de speler die al het langst bij de ploeg is. Ik moest die beslissing begrijpen."
Lawrence ziet zichzelf het liefst als rechtsachter, al kan hij indien nodig ook op links depanneren. In het hart van een viermansdefensie ligt dat anders. "Als centrale verdediger in een verdediging met vier kan ik niet spelen."
Een ander profiel dan Marlon Fossey
Door de afwezigheid van Fossey wacht Lawrence nu een stevige opdracht: de aanvoerder vervangen. "Het is natuurlijk moeilijker om een kapitein te vervangen dan een andere speler. Dat geldt voor elke ploeg." Waar Fossey zich vaak aanvallend inschakelt, is Lawrence een meer defensief ingestelde flankverdediger. Dat kan ook gevolgen hebben voor enkele accenten in het spel van de Rouches.
"De coach zegt dat ik het juiste moment moet kiezen om mee naar voren te trekken. Maar voor een flankverdediger blijft verdedigen de hoofdtaak", legt Lawrence uit. Euvrard gaf even later aan dat hij zijn aanpak kan afstemmen op het profiel van zijn vervanger. "Ik zou niet zeggen dat het ons tot veranderingen dwingt, maar het biedt wel de mogelijkheid om bepaalde details aan te passen, zowel offensief als defensief. Een trainer moet zich altijd aanpassen aan zijn kern. Als je een ander profiel opstelt, is het logisch dat de verantwoordelijkheden wat verschuiven", klonk het bij de coach van Standard.
Vandenbroeck spreekt na eerste week bij La Louvière
Sven Vandenbroeck stond voor het eerst als trainer van La Louvière de pers te woord in aanloop naar een wedstrijd. De nieuwe coach van de Wolven blikt terug op zijn eerste dagen en kijkt vooruit naar het duel bij Genk.
Vandenbroeck begon bij RAAL met duidelijke afspraken binnen zijn staf. "Er zijn veel meetings geweest met de staf om te bepalen wie welke taken opneemt, hoe er voordien werd gewerkt en hoe we iedereen in zijn nieuwe rol kunnen krijgen", vertelde hij in uitspraken die werden opgepikt door Le Soir.
De eerste indrukken zijn positief, al had de nieuwe trainer wel één werkpuntje buiten zijn controle. "Alles is goed verlopen. Het enige wat me stoorde, was de regen, omdat we op gras hebben getraind", aldus Vandenbroeck. De stevige regenval kwam net in de week voor een verplaatsing, en niet voor een thuiswedstrijd op het kunstgras van de Easi Arena.
Fernandez-Pardo is terug na de interlandbreak
Ondanks de problemen van Romelu Lukaku en de blessure van Loïs Openda riep Mark van Bommel Matias Fernandez-Pardo niet op voor de selectie in november. Hij gaf de voorkeur aan de terugkeer van Hugo Cuypers.
De voormalige speler van Lille kampte voor de interlandbreak met een virus. Daarnaast moet hij zich nog aanpassen aan de totaal andere wereld van de Premier League. Zijn eerste optredens verliepen dan ook wisselvallig.
Individueel werk tijdens de interlandbreak
Zijn trainer Matthias Jaissle ziet echter vooruitgang bij MFP: "Hij heeft de interlandbreak zo goed mogelijk benut. We konden niet echt aan de tactische organisatie van de ploeg werken, maar wel zeer intensief en van dichtbij individueel met hem. Op een niveau dat je niet kunt bereiken wanneer de hele groep aanwezig is.
"Daarom proberen we het maximale uit die periode te halen en hopen we snel de resultaten te zien", verklaarde hij in uitspraken die werden opgepikt door La Dernière Heure. Fernandez-Pardo werd bij de Magpies al ingezet als diepe spits én als rechtermiddenvelder en moet zich daar dus nog bewijzen. Zijn eerste doelpunt in Newcastle-shirt kan hem mogelijk net dat extra duwtje geven.
Jacky Mathijssen legt uit waarom hij koos voor La Louvière
Jacky Mathijssen is de nieuwe technisch directeur van RAAL La Louvière. De 63-jarige ex-trainer had geen ambitie meer om opnieuw als hoofdcoach aan de slag te gaan, maar een telefoontje van voormalig ploegmaat Salvatore Curaba overtuigde hem om de club te helpen.
"Mijn vervroegd pensioen opnemen? Dat is zeker al eens door mijn hoofd gegaan", grapte Mathijssen in Het Nieuwsblad. "Ik dacht eraan om wat voetbal te blijven volgen en misschien een jeugdploeg te trainen, maar meer ook niet."
Telefoontje van Curaba veranderde alles
De nieuwe functie bij de promovendus kwam er na een oproep van Salvatore Curaba, de sterke man achter RAAL en een voormalige ploegmaat van Mathijssen. La Louvière beleeft na negen succesvolle jaren, met vier promoties, voor het eerst een moeilijkere fase. Curaba zocht daarom ervaring om de sportieve omkadering te versterken.
"Toen kwam het telefoontje van Salvatore Curaba, met wie ik nog heb samengespeeld. Na negen fantastische jaren en vier promoties heerst hier nu voor het eerst wat onrust. Hij zocht iemand die de ploeg kon ondersteunen en de club door deze moeilijke periode kon helpen. Toen dacht ik: dit is echt een uitdaging die ik wil aangaan."
Euvrard beschouwt voor op wedstrijd tegen Lommel
Onder meer Andi Zeqiri ontbreekt bij Standard, dat zondag met vijf afwezigen naar Lommel trekt. Vincent Euvrard weet dan ook dat zijn ploeg in Noord-Limburg geen eenvoudige namiddag tegemoetgaat. De T1 van de Rouches blikte vrijdag op zijn persconferentie vooruit op de wedstrijd aan de rand van de Limburgse Sahara.
"Is dit een valstrik? Nee, want onze tegenstander staat hoger dan wij in het klassement. Maar het is wel een enorme kans. Als we winnen, stijgen we minstens één plaats en komen we dichter bij de top vijf. Na onze mooie zege tegen Beveren kunnen we zo ook een reeks neerzetten", verklaarde de Luikse coach.
Standard moet volgens Euvrard op zijn hoede zijn
Euvrard wil vooral niets weten van onderschatting. Lommel bewees volgens hem al vaker dat het thuis ook grotere tegenstanders het vuur aan de schenen kan leggen. "Wie denkt dat dit een valstrik is voor Standard, heeft niet gekeken naar wat Lommel thuis al presteerde tegen sterke clubs. Ze verloren maar nipt van Club Brugge, klopten AA Gent na een heel competitieve wedstrijd en wonnen met 4-0 van Westerlo", somde Euvrard op.
"Lommel heeft te veel goede dingen laten zien om hen te onderschatten. We zullen een bijzonder sterke prestatie nodig hebben om daar te winnen. Ons doel is duidelijk: winnen en over hen springen in het klassement."
Een terugkeer naar een vertrouwde omgeving
Voor Euvrard krijgt de trip naar Lommel ook een persoonlijk tintje. Hij droeg er zelf het shirt van Overpelt Lommel van 2005 tot 2008, nadat hij na een blessure terugkeerde uit de Eredivisie, waar hij bij FC Den Bosch speelde.
"In mijn eerste seizoen misten we op de laatste speeldag in Leuven de promotie naar eerste klasse. Maar ik bewaar heel veel mooie herinneringen aan die club. Het is goed dat Lommel opnieuw in de Jupiler Pro League speelt. Het is een club met trouwe supporters, die in het verleden ook zijn plaats had op het hoogste niveau", vertelde Euvrard.
Lommel leeft opnieuw
De Standard-trainer herinnert zich ook het Lommel uit de jaren negentig, met onder anderen Ronny Van Geneugden, Kalilou Fadiga en Mirek Waligora. "Dat was toen al een stevige verplaatsing, en dat is het nog steeds. Dankzij de City Football Group heeft Lommel behoorlijk wat middelen. Ze kunnen jonge spelers met veel potentieel aantrekken en die koppelen aan ervaren Belgen.
Ik ben echt blij voor hen. Je ziet dat er thuis opnieuw 8.000 à 9.000 mensen zitten en dat de club weer leeft. Dat is mooi", glimlachte Euvrard. Zondag wil hij er met Standard uiteraard wel voor zorgen dat het thuispubliek in het Soevereinstadion niet te veel reden tot juichen krijgt.
Westerlo ziet zijn kapitein terugkomen
Doğucan Haspolat heeft tegen Cercle Brugge zijn eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld. De Turkse middenvelder kampte maandenlang met een enkelblessure. Aanvoerder Doğucan Haspolat maakte zijn rentree. De Turkse middenvelder had sinds vorig seizoen niet meer gespeeld door een aanslepende blessure aan de enkel.
Haspolat eindelijk terug na lange revalidatie
De interlandbreak kwam op het juiste moment voor Haspolat, die zijn revalidatie kon afronden. Voor de aftrap sprak de specialist in stilstaande fasen nog vertrouwen uit: "Mentaal heb ik geen andere keuze. Tijdens de oefenwedstrijden voelde ik wel dat ik een tijd niet had gespeeld, maar fysiek heb ik niet het gevoel dat ik achterop hink. De voorbije maanden heb ik veel cardio gedaan."
Voor een eerste wedstrijd na maanden afwezigheid hield Haspolat goed stand. Hij kreeg meteen opnieuw de aanvoerdersband en bleef 82 minuten op het veld. De nederlaag van Westerlo kon hij uiteindelijk niet vermijden. De zwaarste blessure uit zijn carrière liet uiteraard haar sporen na. "De voorbije maanden voelde ik spieren die ik al jaren niet had gebruikt", vertelde Haspolat over zijn lange herstelperiode.
Jerry Afriyie spreekt over de match tegen La Louvière
Jerry Afriyie staat sinds zijn transfer naar KRC Genk nog maar op 81 speelminuten, verspreid over alle competities. De Ghanees kreeg nog geen enkele basisplaats bij de Limburgers, zelfs niet in de Beker van België.
Weinig speelkansen voor Afriyie voorlopig bij Genk
Genk betaalde nochtans vijf miljoen euro voor de 19-jarige aanvaller. Bij zijn eerste invalbeurt tegen Antwerp drukte hij meteen zijn stempel, maar daarna verdween hij uit beeld. De stevige concurrentie voorin én een mysterieuze ziekte hielden hem vervolgens weg uit de ploeg.
"Op een ochtend werd ik wakker met een volledig opgezwollen gezicht en opgezwollen benen. Dat was moeilijk om mee om te gaan. Gelukkig gaat het nu beter, maar ik weet nog altijd niet wat er mis was. De medische staf heeft alles gecontroleerd en extra onderzoeken laten uitvoeren, maar er werd niets abnormaals vastgesteld", vertelde Afriyie in Het Belang van Limburg.
De plannen van Sven Vandenbroeck
Vandenbroeck wil zijn eigen voetbalideeën op de ploeg overbrengen. Zijn visie werd als speler en later als trainer sterk beïnvloed door Franky Vercauteren, de voormalige Rode Duivel die hem bij KV Mechelen opleidde en lanceerde in de eerste klasse.
Franky Vercauteren liet diepe indruk na
“Hij heeft me gedurende mijn hele carrière begeleid. Hij leerde me veeleisendheid, discipline en aandacht voor details: werkelijk alles. Maar wat kon hij hard zijn”, blikte Vandenbroeck terug.
De impact van Vercauteren had volgens de huidige RAAL-coach ook een keerzijde. “Franky is ook het slechtste wat me is overkomen, en dat heb ik hem ook gezegd. Zijn niveau lag zó hoog dat ik daarna nooit meer een trainer had die nog maar in zijn buurt kwam. Ik vergeleek elke coach met hem en raakte telkens gefrustreerd. Dat heeft me wellicht drie of vier jaar van mijn carrière gekost.”
De zware knieblessure van Marlon Fossey heeft Standard voor een lastig vraagstuk geplaatst. De Amerikaanse kapitein scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie en liep ook een verrekking van de binnenste knieband op. Voor de 28-jarige rechtsachter zit het seizoen erop.
Omdat Fossey aan het einde van zijn contract zit en niet wilde verlengen, is de kans groot dat hij zijn laatste wedstrijd voor de Rouches al heeft gespeeld. Standard moet dus niet alleen de komende maanden opvangen zonder zijn aanvoerder, maar ook stilaan vooruitkijken naar een definitieve opvolger.
Lawrence krijgt opnieuw zijn kans
Voor de verplaatsing naar Lommel van zondag lijkt Vincent Euvrard in eerste instantie naar zijn eigen kern te kijken. Henry Lawrence is daarin de meest logische kandidaat om Fossey op de rechtsachterpositie te vervangen.
De 25-jarige Engelsman was vorig seizoen een van de meest constante spelers bij Standard, maar verloor terrein nadat Euvrard voor een verdediging met vier had gekozen. Lawrence voelt zich doorgaans het best in een systeem met drie centrale verdedigers en wingbacks, al beschikt hij wel over het profiel om de positie ook in een viermansdefensie in te vullen.
Dat Lawrence vrijdag mee naar de persconferentie voor de wedstrijd in Lommel kwam, kan een aanwijzing zijn. De Engelsman lijkt alvast in poleposition te liggen voor een basisplaats.
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Goemaere als alternatief op rechts
Er is nog een tweede piste. Tijdens de interlandbreak testte de technische staf Laurens Goemaere als rechtsachter. De voormalige speler van Club NXT is van opleiding verdedigende middenvelder en kwam dit seizoen nog niet in actie met de eerste ploeg, maar kan Euvrard wel extra mogelijkheden bieden.
Lawrence blijft de duidelijke favoriet om in Lommel te starten, maar Goemaere kan op termijn een nuttige noodoplossing worden. Standard wil zich na de onderbreking meteen herpakken in de strijd om de top vijf. Tegelijk lijkt het duidelijk dat Marc Wilmots en de club tijdens de wintermercato nog naar versterking op de flanken achterin moeten zoeken. De Rouches zullen hun plannen voor de defensieve flanken moeten bijsturen. Levert het ook wat op dit weekend?
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