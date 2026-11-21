LIVE SPEELDAG 12: De Mil eerlijk over Charleroi & co

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 12 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.