Live. Transfernieuws 21/11: Real wil ex-speler terughalen
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Club Brugge volgt smaakmaker van Griekse topclub'
Club Brugge hoopt het jaar goed af te sluiten. Blauw-zwart staat er voorlopig in zowel de competitie als de Champions League. Dat wil het ook in de toekomst blijven doen en daarom houden de Bruggelingen de transfermarkt nauwlettend in de gaten. Club zou nu een speler van Panathinaikos volgen. (Lees meer)
'Jesper Fredberg deelt Club Brugge een tik uit in strijd om toptalent'
Jesper Fredberg ligt zwaar onder vuur, maar is nog steeds sportief directeur van Sampdoria. De Deen lijkt nu zijn voornaamste dossier te hebben afgerond. En dat is ook meteen een dompertje voor Club Brugge. (Lees meer)
Real wil ex-speler terughalen
Real Madrid wil shoppen bij Como 1907. De Spaanse grootmacht wil Nico Paz terughalen naar het Estadio Santiago Bernabeu. En het wordt een koopje. Al kunnen we ons voorstellen dat het overmaken van de transfersom Florentino Perez eveneens zal doen gruwelen.
Paz terughalen voor 80 miljoen euro?
Nico Paz verruilde in 2024 het Estadio Santiago Bernabeu voor het Stadio Giuseppe Sinigaglia. De middenvelder hoopte bij Como 1907 wél de nodige stappen in zijn carrière te zetten. Er waren destijds eveneens elke Spaanse club geïnteresseerd, maar de speler wou een nieuwe starten nemen.
Paz doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid, maar kreeg nooit echte kansen in het A-elftal. Het moet gezegd: de concurrentie was op met onder anderen Luka Modric en Toni Kroos op dat moment moordend in Madrid. De Koninklijke was dan ook aangenaam verrast dat Como zes miljoen euro tafel gooide voor de Spaanse Argentijn. Hij zou tot 80 miljoen euro moeten kosten.
'Club Brugge gaat concurrentie aan met PSG en Juventus voor Chelsea-parel'
Club Brugge mikt hoog. Ook bij de zoektocht naar nieuwe talenten. Zo zouden ze Ibrahim Rabbaj op het oog hebben, een jonge speler van Chelsea die momenteel op het WK U17 nog grote sier kan maken gezien zijn nog piepjonge leeftijd. Er is wel enorm veel concurrentie voor de jonge speler. (Lees meer)
Code rood voor Brugge na blessure Kane
De blessure van Harry Kane vrijdagavond in Duitsland zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ook voor Club Brugge, want hier en daar wordt al gewag gemaakt van een wintertransfer van Nicolo Tresoldi. Wordt het stilaan onhoudbaar? En voor hoeveel miljoenen dan wel? (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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