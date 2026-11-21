Romelu Lukaku is niet langer Rode Duivel. De Belgische voetbalbond werd pas ingelicht nadat de aanvaller zijn afscheid had aangekondigd in de kleedkamer. Vincent Mannaert zou niet van plan om zich daar zomaar bij neer te leggen, maar het einde lijkt een feit. Marc Coucke zag het een beetje aankomen.

Romelu Lukaku stopt als Belgisch international. De reconstructie van zijn beslissing en het voorbije interlandluik kan je via DEZE LINK nalezen. Big Rom bracht de Belgische voetbalbond pas achteraf op de hoogte. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht had naar verluidt geen zin in 'gedoe'.

De voorbije week hadden er al heel wat mensen een mening over Romelu Lukaku en zijn einde bij de nationale ploeg. Marc Coucke? Die zag het in de wedstrijd tegen Italië al een beetje aankomen. "Of hij het gehad had? Gohja ..."

"Romelu Lukaku is een ongelooflijk loyale gast, en een vat vol emoties"

"Romelu is een ongelooflijk loyale gast. Het is een vat vol emoties. Je voelde het ook: hij gaf altijd alles toen hij voor de Rode Duivels speelde. Ik denk dat de totaalomkadering hem niet meer een thuisgevoel gaf, een gevoel van waardering", aldus Coucke in een analyse bij Happy Hour bij Ruben Van Gucht over de zaak.

"Hij heeft altijd heel hard geknokt voor zijn idealen. Er was iets gebroken. Ik was op de wedstrijd en toen ik op een bepaald moment Lukebakio zag invallen zei ik tegen de dochters dat het het einde zou zijn. Als hij voor Lukaku komt, dan is het voorbij."

Marc Coucke voelde dat er iets speelde bij Romelu Lukaku

"Hij heeft een heel lastig jaar gehad. Fysiek, maar ook het overlijden van zijn vader. En als je dan voelt dat je moet knokken ... Het is voorbij. Ik heb hem een paar keer gehoord en ik vermoedde dat er iets aan de hand was. Hij heeft zich altijd moeten bewijzen en vechten tegen vooroordelen. Ik heb zoveel respect voor die man."



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"Ik denk dat hij voor een stuk nu dacht dat hij zich niet nog meer moest gaan bewijzen? De manier waarop hij dan weer werd weggezet in de media dat hij weigerde in te vallen. Hij was precies een oplichter ... Neen, hij wilde alles geven." Een gevoel dat Tom Boonen ook wel deelde: "Hoe ouder je als altijd bent, hoe moeilijker het wordt om er mentaal nog te raken. Je raakt oververmoeid om er nog tegen te vechten."