De gunstregeling voor topvoetballers ligt opnieuw onder vuur tijdens de federale begrotingsbesprekingen. Vicepremiers Maxime Prévot en Frank Vandenbroucke willen dat profvoetballers meer bijdragen aan de sociale zekerheid. Volgens hen kan dat jaarlijks tientallen miljoenen euro opleveren.

Prévot spreekt over een mogelijke opbrengst van 70 miljoen euro per jaar. Vandenbroucke schat de opbrengst van de sociale bijdragen op ongeveer 100 miljoen euro, bovenop nog tientallen miljoenen aan fiscale voordelen voor clubs.

Moet er iets veranderen aan het gunstregime voor voetballers?

De regeling werd destijds ingevoerd om sporters met een korte carrière en een groter risico op blessures te beschermen. Volgens Prévot wordt het voorstel geblokkeerd door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die ook voorzitter is van Francs Borains.

Volgens de berekening van Vandenbroucke loopt de jaarlijkse kostprijs op tot 253 miljoen euro. Daarvan is 103 miljoen afkomstig uit RSZ-voordelen en de rest uit de vrijstelling op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Sinterklaaspolitiek moet stoppen volgens Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke sprak in alle interviews die hij deze week gaf over een sinterklaaspolitiek die moet stoppen. Hij keek daarbij ook naar de volgens Vandenbrouck nrijke en machtige eigenaars van de clubs. En dus wilde Marc Coucke in Happy Hour ook wel even reageren op de zaak: hij is eigenaar van RSC Anderlecht.

"What the fuck? Laten we eens spreken over de begroting en zo? Het gaat iedereen enorm aan. We hebben met de topsport - ook wielrennen - het privilege gehad dat sporters meer overhouden. Ik ben dankbaar voor dat privilege. Als ze niet meer zeggen dat het kan in deze tijden, zou ik dat begrijpen. Maar alle topsport zal wel enorm zakken, want de toppers zullen wegblijven uit België."





"Maar dan moet je wel alle heilige huisjes bekijken. De politici zijn er opnieuw in geslaagd om de mensen tegen elkaar op te zetten. De overheid kost te veel en is te ingewikkeld. Het is altijd de schuld van de topvoetballers, de ambtenaars, de gepensioneerden, de zieken, de rijken ... Het is allemaal niet waar. Ze willen de echte heilige huisjes niet aanpakken. Het moet efficiënter."