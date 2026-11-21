Mario Kohen betreurt het gebrek aan maturiteit bij Charleroi in het 2-2-gelijkspel tegen STVV. De coach van de Zebra’s geeft toe dat zijn ploeg de overwinning niet verdiende.

Charleroi kon zich na het 2-2-gelijkspel tegen STVV moeilijk verzoenen met de eigen prestatie. Trainer Mario Kohen zag zijn ploeg de Limburgers te veel vrijheid geven, ondanks een numerieke meerderheid in de eerste helft.

Kohen vindt het een verdiend punt voor STVV

"STVV verdient dit punt. We waren niet goed in deze wedstrijd", gaf hij toe op zijn persconferentie. Volgens Kohen moet Sporting Charleroi dit resultaat aanvaarden en de hand in eigen boezem steken.

De Zebra’s begonnen nochtans sterk aan de partij. Mbemba zette Charleroi in de 19e minuut op voorsprong, terwijl Shinkawa even later uitgesloten werd bij STVV.

Die man-meersituatie leverde de thuisploeg echter niet de verwachte controle op. "We verloren de defensieve controle én de controle over de bal, zelfs met een man meer." Kohen zag zijn spelers te weinig duelkracht tonen, een probleem dat volgens hem de hele wedstrijd terugkeerde. Enkel over de eerste 25 minuten was hij echt tevreden.

Charleroi liet kansen liggen

Volgens Kohen lag een gebrek aan maturiteit aan de basis van het puntenverlies. Charleroi zakte te diep terug in plaats van STVV onder druk te blijven zetten en de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. "We durfden niet doorduwen. Dat moment ontbrak waarop je beslist om die ploeg bij de keel te grijpen en er vol voor te gaan."



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De coach wilde zijn spelers daarbij niet publiekelijk viseren. "Dat is mijn verantwoordelijkheid, ik wil het niet op hen afschuiven", klonk het.

Kohen ziet STVV als ploeg voor de top zes

De rode kaart voor Khalifi in de 56e minuut veranderde vervolgens het wedstrijdbeeld. Kohen vond de tweede gele kaart terecht, al had hij zijn twijfels bij de eerste. STVV nam nadien steeds meer initiatief en kwam in de 88e minuut uiteindelijk langszij.

"Je voelde dat dat doelpunt op elk moment kon vallen. Dit is een ploeg die Europees voetbal speelt en eigenlijk in de top zes hoort te staan. Ze hebben niets te zoeken op hun huidige plaats", stelde Kohen. Hij wees daarbij op het verschil in ervaring tussen beide teams: de Truienaars gingen volgens hem beter om met de bepalende momenten in de partij.

Ondanks de teleurstelling hoopt Kohen dat het gelijkspel geen mentale gevolgen heeft voor zijn groep. Charleroi zal de prestatie grondig moeten analyseren, voordat de blik op de volgende tegenstander gericht wordt: Beveren.