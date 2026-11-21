Mark van Bommel schreef geschiedenis bij Antwerp en bouwde er een stevige reputatie op in België. Voor hij op de Bosuil neerstreek, lag ook een avontuur bij Racing Genk op tafel. Uiteindelijk had de voetbalwereld er dus ook helemaal anders kunnen uitzien. Het zit soms in de details.

Een historische dubbel met beker en landstitel, een zinderende slotspeeldag en een Champions League-zege tegen FC Barcelona: Mark van Bommel liet tussen 2022 en 2024 een onuitwisbare indruk na bij Antwerp.

De Nederlander groeide op de Bosuil uit tot een van de meest besproken trainers in het Belgische voetbal. Na zijn vertrek werd hij meermaals gelinkt aan onder meer Anderlecht, maar zijn Antwerp-verhaal had evengoed nooit kunnen plaatsvinden.

Genk sprak met Van Bommel

Voor zijn aanstelling bij Antwerp had Van Bommel namelijk contact met Racing Genk. De voormalige middenvelder zat toen al enkele maanden zonder club, nadat hij bij Wolfsburg ontslagen was. Genk zag in hem een mogelijke opvolger op de trainersbank.

"We zullen nooit weten waar onze club zou staan als we hem hadden aangesteld, maar Mark heeft intussen bewezen dat hij een heel goede trainer is. Dat toont hij ook bij de Rode Duivels", vertelde Racing-voorzitter Peter Croonen aan RTBF.

Een wrange afloop voor Racing



De rest is bekend. Van Bommel koos uiteindelijk voor Antwerp en bezorgde de club de titel in 2023. Net dat kampioenschap kreeg voor Genk een bijzonder pijnlijke dimensie: de rake uithaal van Toby Alderweireld in de slotminuten leverde Antwerp de titel op en hield Racing Genk van de titel.