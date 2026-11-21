Het Timmy Simons-tijdperk van Racing Genk lijkt met een 3-0 overwinning tegen La Louvière alvast goed ingezet. Al kon Simons nog niet zo lang met de groep trainen, lijkt hij toch al zijn stempel te hebben gedrukt.

Ruststand = eindstand

Al halverwege de wedstrijd was de einstand van Racing Genk-La Louvière al vastgelegd. De Limburgers hadden er al drie in het mandje gelegd en dat veranderde niet meer na 10 wissels en enkele matige kansjes. Opdracht volbracht, al eindigde de wedstrijd wel met een domper voor de thuisploeg na een rode kaart voor Matte Smets in de blessuretijd.

Eén opvallend gegeven tijdens de eerste helft, en waardoor Genk dus tot zijn doelpunten kwam, was de hoge druk die de thuisploeg uitoefende op La Louvière bij balbezit. "De één seconde-regel", leren we achteraf bij Genk-verdediger Christiaan Ravych.

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One second rule

"De trainer verlangde van ons meteen die mentaliteit, om binnen de seconde te reageren bij balverlies. Het maakt niet uit waar je staat op dat moment. Het is geen hogere wiskunde maar als we dat zo goed blijven doen, zal het voor de tegenstander altijd moeilijk zijn", denkt Ravych.

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Dat was ook meteen het antwoord van Timmy Simons op de persconferentie wanneer gevraagd of hij zijn stempel al had kunnen drukken. "Die one second reaction vond ik knap om te zien bij iedereen. Ook bij Ito en Adedeji-Sternberg, die het niet altijd gewoon zijn om in balverlies terug te lopen en te verdedigen. Nu heb ik ze zien verdedigen met slidings, dat maakt me als trainer heel trots", klinkt het bij de trainer.

© Photonews

"Ik heb een team gezien dat meteen zijn stempel wou drukken", gaat Simons verder. "De jongens hebben passie getoond en als je dat samen met grinta aan de dag brengt, kom je al een heel eind. Nu komt de Limburgse derby, een van dé matchen van het seizoen van deze club. Die willen we ook winnen", besloot de nieuwe trainer van Racing Genk.