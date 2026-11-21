Als je amper enkele dagen verwijderd bent van een clash met grootmacht Liverpool, dan zul je daar toch al vaak aan denken? Bij Club Brugge zweren ze van niet. Nog belangrijker: ze hebben ook op het veld getoond dat ze de uitwedstrijd bij KV Mechelen serieus namen.

Club Brugge was na een uur voetballen al klaar met Malinwa. Dan zouden de gedachten wel eens kunnen afdwalen naar Liverpool. "Dat zit niet in het hoofd als ik mijn wedstrijd hier aan het spelen ben", ontkent Hans Vanaken. "Na de 0-5 kon je misschien tegen elkaar zeggen: nu is het op naar woensdag. Dat werd ook niet gedaan. Dat zit niet in ons."

Match per match. Zo klinkt het cliché en zo pakt Vanaken het ook aan. "We moesten eerst deze wedstrijd afwerken en vanaf nu kunnen we toewerken naar woensdag." Dat is een goede ingesteldheid en daar was Vanaken ook weer persoonlijk het toonbeeld van. Na een uur ging hij nog verdedigen aan de eigen achterlijn.

Leko houdt zijn filosofie aan bij Club Brugge

Ivan Leko liet hetzelfde geluid horen als zijn kapitein. "Ik heb geen enkele seconde aan woensdag gedacht. Zo bereid je geen wedstrijd voor. De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste. We gaan negentig minuten voluit. Ik geloof dat je voetbal zo moet benaderen. Je moet niet rekenen. Mijn jongens zijn superfit en mentaal sterk."

De Kroatische coach is tevreden dat hij dit zaterdagavond opnieuw gezien heeft. "De focus lag vooral op mentaliteit en karakter, het aanhouden van deze spirit. Dit kon je zien, behalve in het openingskwartier toen het een open wedstrijd was langs twee kanten. De score valt misschien iets te zwaar uit", zegt Leko over de 1-5-uitslag.

Nu pas aan Liverpool denken

Lees ook... Een indrukwekkend bedrag: zoveel geld zamelde de Pro League in voor Younited Belgium›

"We hebben in andere wedstrijden al betere prestaties geleverd en toen niet zo ruim gewonnen", maakt Leko de vergelijking. "Nu kunnen we denken aan woensdag en wat voor een leuke, mooie affiche ons wacht. Het woord 'Liverpool' was bij ons nog niet gevallen, tot nu."