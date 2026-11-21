Een thuiswedstrijd tegen La Louvière was de ideale debuutwedstrijd voor Timmy Simons als trainer van Racing Genk. En zoals vaak, betekent een nieuwe trainer ook een andere filosofie.

Zonder wingers, met wingbacks

Niet alleen de filosofie was anders bij Racing Genk, ook de veldbezetting zag er anders uit. Noah Adedeji-Sternberg, doorgaans een winger, kreeg tegen La Louvière een meer defensieve rol als wingback toebedeeld. Een positie die niet meteen zijn voorkeur geniet, zo liet hij na afloop verstaan bij DAZN. "Het is niet mijn ideale positie, maar ik ben blij dat ik kan spelen en mijn ding kan doen", reageerde hij met een nogal groene glimlach.

🫥 | Denk je dat Noah Adedeji-Sternberg zijn nieuwe positie leuk vond? 🔄😆 #GNKRAL https://t.co/CvchDWQ8cs — DAZN België (@DAZN_BENL) November 21, 2026

Die glimlach neemt niet weg dat er mogelijk nog wat overtuigingswerk nodig is. Simons ziet namelijk wel degelijk mogelijkheden voor de jonge flankspeler in die rol. De Genkse trainer wees op zijn enorme loopvermogen, zijn individuele actie en zijn kwaliteiten in één-tegen-éénsituaties. Eigenschappen waarmee hij volgens Simons ook als wingback het verschil kan maken. "Ik heb hem ook verdedigend zien lopen en slidings zien maken, dat was mooi om zien."

Werk op de plank

Toch beseft de trainer dat er nog werk aan de winkel is. "Hij zal nog stappen moeten zetten als enige op de flank, maar ik zie dat hij kan groeien", klonk het op de persconferentie achteraf. De trainer wil bovendien dat zijn wingbacks de juiste momenten kiezen om op te schuiven.

"De onderlinge afstemming met de spelers in de pockets en de rest van het elftal verloopt nog niet altijd zoals gewenst. Soms staan beide flankspelers te laag, op andere momenten lopen ze allebei te hoog. Daar moet de komende weken nog aan gesleuteld worden", aldus Simons.



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Of Adedeji-Sternberg op termijn helemaal overtuigd raakt van zijn nieuwe rol, zal moeten blijken. Simons lijkt alvast mogelijkheden te zien die de speler zelf voorlopig nog niet als zijn ideale invulling beschouwt. De eerste gesprekken zijn ongetwijfeld nog niet afgerond, maar de nieuwe trainer heeft alvast duidelijk gemaakt dat hij zijn flankspeler ook op een andere manier wil benutten.