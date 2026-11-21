Michael Frey moet momenteel genoegen nemen met een bijrol bij Antwerp. De Zwitserse spits begon de voorbije drie wedstrijden op de bank en ziet de jonge Snayder Porozo voorlopig de voorkeur krijgen. Toch weigert de ervaren aanvaller om zich daarbij neer te leggen of negatief te worden.

Frey begrijpt dat de trainer zijn keuzes maakt en heeft respect voor de concurrent die momenteel boven hem staat. "Natuurlijk wil ik meer spelen, maar de coach maakt zijn beslissingen en die moet je accepteren. Snayder speelt goed. Hij is een jonge spits en ik probeer hem te helpen."

Frey begrijpt de nieuwe realiteit bij Antwerp

De aanvaller beseft dat Antwerp steeds meer inzet op de ontwikkeling van jonge spelers. Dat heeft ook een economische reden: talenten opleiden en later met winst verkopen is een belangrijk onderdeel van het clubbeleid. "Clubs als Antwerp moeten geld verdienen door talenten op te leiden en te verkopen. Dat moet je beseffen", klinkt het realistisch.

Toch betekent dat niet dat Frey zijn eigen ambities opgeeft. De Zwitser is ervan overtuigd dat hij nog een belangrijke rol kan spelen en wil ook als invaller zijn waarde bewijzen. Hij wijst daarbij vooral op zijn fysieke paraatheid en de manier waarop hij momenteel traint.

"Ik heb geleerd van mijn fouten"

"Ik ben ervan overtuigd dat ik nog goede jaren voor me heb, want ik ben topfit. Wie weet, ontplof ik dit seizoen opnieuw. Ik werk zó hard dat ik daarin geloof", stelt Frey strijdvaardig.



De spits verwijst ook naar een moeilijke periode uit zijn verleden. Vier jaar geleden ging hij naar eigen zeggen door een lastige fase omdat hij mentaal niet goed met bepaalde situaties omging. Die ervaring heeft hem veranderd. "Ik heb genoeg afgezien door een slechte mindset. Ik heb geleerd van mijn fouten", besluit hij.