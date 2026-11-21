Vincent Kompany beleeft bijzonder moeilijke dagen bij Bayern München. Alsof de zware enkelblessure van Harry Kane, die mogelijk drie tot vier maanden aan de kant staat, nog niet genoeg was, is er nu ook een bijzonder vervelende discussie ontstaan rond Jamal Musiala. De Duitse topclub begint steeds meer te twijfelen of zijn absolute supertalent ooit nog zijn oude niveau zal halen. Zelfs een vertrek wordt intern niet langer volledig uitgesloten.

De aanleiding zijn opvallende uitspraken van Karl-Heinz Rummenigge. Het voormalige Bayern-boegbeeld en huidige lid van de raad van toezicht liet zich bij Sky bijzonder kritisch uit over de situatie van de 23-jarige aanvallende middenvelder. Daarmee schaart hij zich achter voorzitter Uli Hoeneß en CEO Jan-Christian Dreesen, die eerder al hun bezorgdheid hadden uitgesproken.

Bayern vreest dat Musiala niet meer de oude wordt

Musiala maakte vrijdag tegen FC Köln na ruim twee maanden blessureleed zijn rentree. De Duitser viel in tijdens het 1-1-gelijkspel, maar zijn terugkeer werd volledig overschaduwd door de uitspraken van Rummenigge. Die vreest dat de spelmaker mogelijk nooit meer het uitzonderlijke niveau haalt waarmee hij Bayern de voorbije jaren zo belangrijk maakte.

"Het is zeker mogelijk en niet uitgesloten dat hij moeilijk opnieuw dat niveau zal bereiken", vertelde Rummenigge. Volgens de voormalige CEO moet Bayern daarom ook naar de financiële kant van het verhaal kijken.

Musiala ondertekende in februari 2025 nog een nieuw contract tot medio 2030, maar daar hangt een bijzonder stevig prijskaartje aan vast. Zijn jaarlijkse verloning wordt in Duitsland op ongeveer 25 miljoen euro bruto, inclusief bonussen, geschat.

Ook Hoeneß had eerder al openlijk zijn twijfels geuit. De erevoorzitter wees daarbij op de gezondheidsproblemen van Musiala en de vraag of hij opnieuw dezelfde prestaties zal kunnen leveren. Dreesen sloot zich daar gedeeltelijk bij aan en maakte duidelijk dat Bayern eventueel met de speler, zijn familie en zijn management rond de tafel zal moeten zitten. Een eventuele aanpassing van de financiële afspraken lijkt daarbij niet uitgesloten.





Zelfs een vertrek is niet langer onbespreekbaar

Rummenigge ging bij Sky nog een stap verder. Hij bevestigde dat er uiteindelijk een beslissing genomen zal moeten worden als Musiala niet meer zijn vroegere niveau haalt. "We moeten met zijn familie, de speler en vooral zijn management praten. Als hij dat niveau niet meer haalt, zijn zulke bedragen niet langer te verantwoorden", klonk het bijzonder duidelijk.

Een onmiddellijke transfer lijkt volgens Rummenigge evenwel niet realistisch. Hij betwijfelt of een andere club bereid zou zijn om Musiala onder de huidige omstandigheden over te nemen. Bovendien zou de Duitser zelf momenteel helemaal niet met een vertrek bezig zijn. Volgens Sky beschikt Musiala wel over een ontsnappingsclausule die in de zomer van 2027 geactiveerd kan worden. Dat maakt de situatie extra interessant voor de toekomst.

De gezondheidsproblemen van Musiala zijn dan ook niet min. In de zomer kreeg hij tijdens twee oefenwedstrijden te maken met inzinkingen als gevolg van een neurologische functiestoornis, waarbij kortstondige bewustzijnsstoornissen optraden. Die problemen zouden met medicatie onder controle gehouden kunnen worden. Daarnaast liep hij eerder al een zware beenblessure op op het WK voor clubs en volgde eind september nog een spierscheur in zijn rechterbovenbeen.