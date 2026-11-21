Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels blijft voor heel wat reacties zorgen. Ook analist Johan Boskamp heeft een uitgesproken mening over de beslissing van de spits om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Vooral de manier waarop dat gebeurde, vindt de Nederlander bijzonder pijnlijk.

Boskamp was naar eigen zeggen compleet verrast door het nieuws. "Ik schrok me kapot. Vooral door de manier waarop. Iemand die zoveel heeft betekend voor het Belgische voetbal en de nationale ploeg, die verdient toch beter dan een zoutloos afscheid als dit", klinkt het in HBvL.

Boskamp begrijpt situatie met Van Bommel niet

Ook de rol van bondscoach Mark van Bommel roept vragen op bij de analist. Hij weet niet precies hoe de gesprekken achter de schermen zijn verlopen, maar vindt dat een speler met de status van Lukaku anders behandeld had moeten worden. "Iemand met zijn status laat je niet voor drie minuutjes invallen. In zijn plaats zou ik ook gezegd hebben: Markie, nu hoeft het ook niet meer."

Boskamp vermoedt dat Lukaku het steeds moeilijker kreeg met zijn veranderende status bij de nationale ploeg. De concurrentie van een nieuwe generatie aanvallers werd groter en de spits was niet langer automatisch de onbetwiste nummer één. Toch had hij volgens de analist meer verdiend na alles wat hij voor de Rode Duivels heeft betekend.

Beste Belgische spits van de laatste twintig jaar

Een terugkeer sluit Boskamp niet helemaal uit, al verwacht hij niet dat Lukaku snel op zijn beslissing zal terugkomen. "Wie weet. Als hij opnieuw in bloedvorm zit en ze hem écht nodig hebben. Maar ik denk dat hij voet bij stuk houdt", klinkt het. De Nederlander begrijpt dus dat de spits mogelijk definitief afscheid neemt.



Over zijn plaats in de Belgische voetbalgeschiedenis twijfelt Boskamp alvast niet. Hij kan zich geen betere spits voor de Rode Duivels voor de geest halen. "Hij was toch zeker de beste van de laatste twintig jaar. Met voorsprong zelfs. En daarvoor? Tja, toen was voetbal nog een andere sport."