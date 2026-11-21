Jorthy Mokio beleeft een bijzonder sterk seizoen bij Ajax. De amper achttienjarige Belgisch-Congolese middenvelder kwam al in actie tijdens alle 21 officiële wedstrijden van de Amsterdammers. Toch is hij nog lang niet tevreden met zijn huidige niveau.

"Ik kijk met een glimlach terug. Ik ben blij met de minuten die ik krijg", vertelt Mokio aan ESPN. "Nu is het aan mij om een vaste waarde te worden voor de ploeg en het team te helpen. Daar heb ik nog stappen in te maken." De jonge middenvelder beseft dus dat zijn doorbraak pas het begin is.

Mentale begeleiding moet Mokio vooruithelpen

Opvallend is dat Mokio ook buiten het veld aan zichzelf werkt. Sinds enkele maanden laat hij zich begeleiden door een mental coach. Die stuurt hem onder meer spraakberichten waarin hij oefeningen rond ademhaling en wedstrijdvoorbereiding aanreikt.

"Ik moet me focussen op mijn ademhaling en luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Hij legt uit hoe ik wedstrijden moet visualiseren en welke situaties zich kunnen voordoen. Dan ben je toch een stap verder", legt de middenvelder uit.

Die mentale begeleiding moet hem helpen om ook onder druk de juiste keuzes te maken. Voor een jonge speler die op zijn achttiende al zo'n belangrijke rol bij Ajax krijgt, kan dat een extra troef zijn. Mokio wil duidelijk niet alleen op zijn talent teren.

Ook met trainer Míchel Sánchez klikt het

Daarnaast is de verstandhouding met trainer Míchel Sánchez uitstekend. De Spaanse coach spreekt geregeld zijn vertrouwen uit in de jonge Belg, die op zijn beurt bijzonder positief is over de samenwerking. "Iedereen heeft denk ik wel een klik met hem. We begrijpen elkaar, en dat is hartstikke fijn."





Mokio maakte eerder al de overstap van de Belgische naar de Congolese nationale ploeg, maar is voorlopig nog niet speelgerechtigd voor Congo. Bij Ajax blijft hij intussen verder groeien.