Mika Godts lijkt de komende weken mogelijk vaker aan bod te komen bij Paris Saint-Germain. Désiré Doué viel tegen Nice zwaar geblesseerd uit, nadat ook Kvicha Kvaratskhelia al voor langere tijd geblesseerd was geraakt. Voor de jonge Belg zou dat nieuwe speelkansen kunnen betekenen, al koos Luis Enrique aanvankelijk voor Ferran Torres.

Paris Saint-Germain rekende zaterdag zonder veel problemen af met OGC Nice, de ploeg van Axel Witsel. De Parijzenaars haalden het met 1-3. Witsel, die recent nog gehuldigd werd in de marge van de wedstrijd tegen Italië, speelde 78 minuten. Mika Godts moest het met een invalbeurt van 28 minuten stellen.

Toch kan de wedstrijd aan de Côte d'Azur gevolgen hebben voor de speelminuten van de voormalige Ajacied. Désiré Doué viel kort voor de rust uit met een blessure die er op het eerste gezicht ernstig uitzag. De 21-jarige Fransman had na een moeilijke interlandperiode met fysieke ongemakken net opnieuw zijn ritme gevonden.

Doué scoort, maar grijpt snel naar de knie

De avond was nochtans uitstekend begonnen voor Doué. Hij had PSG in de 32e minuut op een comfortabele 2-0-voorsprong gezet. Enkele minuten later sloeg de sfeer echter helemaal om. Terwijl hij de bal probeerde af te schermen, maakte de aanvaller een verkeerde beweging. Hij ging meteen tegen de grond en greep naar zijn rechterknie.

Hij had duidelijk pijn. De medische staf van PSG kwam toegesneld, maar Doué kon niet verder en verliet het veld uiteindelijk op een brancard. Zijn ploegmaats keken bezorgd toe toen de jonge Fransman met tranen in de ogen naar de kleedkamer werd gebracht.

Geen Godts, wel Ferran Torres

Opvallend: Luis Enrique bracht niet Godts in als vervanger van Doué, maar wel Ferran Torres. De Spanjaard is inzetbaar op beide flanken en als spits, terwijl Godts van nature vooral op de linkerzijde uit de voeten kan. Die keuze toont dat de Belg voorlopig nog niet de eerste keuze is wanneer PSG tijdens een wedstrijd moet bijsturen.





Godts viel later in voor Akliouche

Godts kreeg uiteindelijk wel nog zijn minuten. Even na het uur kwam hij in de ploeg voor rechtsbuiten Maghnes Akliouche. De medische diagnose van Doué moet nog volgen, maar alles wijst erop dat hij langere tijd buiten strijd zou kunnen zijn.

Dat zou de concurrentie voor Godts verder doen afnemen. Ook Kvicha Kvaratskhelia staat maandenlang aan de kant. Met twee offensieve krachten minder in de selectie heeft Luis Enrique minder mogelijkheden om te roteren.

Als Doué lange tijd out is, zullen de kansen voor Godts ongetwijfeld toenemen. De jonge Belg kan die periode aangrijpen om te bewijzen dat hij meer is dan een invaller die slechts sporadisch minuten verdient.